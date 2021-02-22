Женева, Швейцария, , 21:27 — REGNUM За последние сутки в мире зафиксировано 338 118 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 111 102 016 человек. Такие данные приводит 22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 7 580 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 462 911.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 350 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

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