Астана, 22 февраля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Вице-министр здравоохранения Казахстана, главный санитарный врач Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получили прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины «Спутник V», сообщили 22февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Второй компонент вакцины «Спутник V»

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Вице-министры были вакцинированы в городской поликлинике №6 города Нур-Султан. Политики отметили, что чувствуют себя хорошо.

По словам главного санитарного врач республики Ерлана Киясова целью профилактических прививок является выработка коллективного иммунитета. Единственным эффективным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также альтернативой введению жестких ограничений является вакцинация.

Он также добавил, что вакцинация в Казахстане проходит в соответствии с запланированным графиком. Второй компонент вакцины «Спутник V» на сегодняшний день имеется в доступе во всех регионах страны. Производство вакцины налажено на базе Карагандинского фармацевтического завода.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики отметили, что по состоянию на 21 февраля в Казахстане вакциной «Спутник V» были привиты 19 764 медицинских рабортника. При этом не было выявлено неблагоприятных реакций.

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Напомним, 1 февраля в Казахстане началась вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V».