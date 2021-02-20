Бишкек, , 16:54 — REGNUM Возле здания Первомайского районного суда столицы Киргизии митингуют около 50 сторонников бывшего зампредседателя таможенной службы республики Райымбека Матраимова, задержанного по подозрению в легализации преступных доходов.

Участники акции протеста требуют выпустить экс-таможенника под домашний арест.

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При этом они утверждают, что в коррупции на таможне виноват не Матраимов, а экс-президент Алмазбек Атамбаев, бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-председатель таможенной службы Кубанычбек Кулматов.

Тем временем суд избрал Райымбеку Матраимову в качестве меры пресечения арест на два месяца с содержанием экс-чиновника под стражей в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Сторонники Матраимова заявили о намерении устроить бессрочный митинг с требованием освободить бывшего руководителя киргизской таможни.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (свыше 51,6 млрд рублей) из Киргизии.

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