Бишкек, , 18:18 — REGNUM Киргизстанские спецслужбы вновь задержали бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в госкомитете нацбезопасности.

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В ведомстве отмечают, что он является фигурантом уголовного дела о легализации преступных доходов.

Матраимова водворили в следственный изолятор, в течение 48 часов суд должен будет рассмотреть вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на период следствия.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (свыше 51,6 млрд рублей) из Киргизии.

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