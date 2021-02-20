Москва, , 12:03 — REGNUM Федеральный научный центр им. Чумакова представит властям России свои предложения по расширению производства своей вакцины от COVID-19 «Ковивак». Об этом 20 февраля сообщил гендиректор Центра Айдар Ишмухаметов.

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По его словам, расширить производство можно несколькими путям: «необходимые дополнительные цеха можно создавать в центре Чумакова, можно также создавать с самого начала полный цикл производства на другой площадке».

«Это вопрос государственного решения, и соответствующие бумаги я предложу для руководства (страны)», — сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Ковивак» является третьим зарегистрированным в России препаратом от COVID-19 после «Спутника V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКороны» центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Новый препарат является цельновирионной вакциной, в которых используются или искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, или уже инактивированные вирусы.

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