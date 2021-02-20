Москва, , 10:18 — REGNUM Исследования вакцины «Ковивак» в рамках её использования для пожилых лиц и детей могут начаться в апреле 2021 года. Об этом ТАСС заявил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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«Минздрав зарегистрировал вакцину «Ковивак», и мы планируем, что в рамках третьей фазы, в апреле текущего года начнем клинические исследования наше вакцины для детей и для людей старше 60 лет», — сказал Ишмухаметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации «Ковивака» на территории страны.