Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Как сообщили 19 февраля в Межведомственном городском совете по борьбе с ковидом в Петербурге, за весь период в городе вакцинировано196 173 человека. Это составляет3,6% от численности постоянного населения города. При этом полностью закончили цикл вакцинации из двух прививок54 324 человека, или1% от населения Петербурга, которое составляет 5 млн 386 тыс. человек.

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За последние сутки в Петербурге первую инъекцию двухкомпонентной вакцины от коронавируса сделали 8512 жителям. Вторично привито 6608 человек.

С начала прививочной кампании Петербург получил 329 942 комплекта вакцины, которая ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет 106 364 комплекта.

«Самой действенной и надежной мерой против распространения COVID-19 остается массовая вакцинация граждан», — не устают повторять в координационном совете.

Напомним, 24 февраля в пяти торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербурга будут развернуты пункты вакцинации от коронавируса.

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Власти Санкт-Петербурга хотят выполнить план по массовой вакцинации населения к 1 июля 2021 года. В плане значится 1,2 млн человек, при том, что постоянное население города — около 5,4 млн человек.