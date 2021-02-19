Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга намерены выполнить план по массовой вакцинации населения к 1 июля 2021 года. Об этом в эфире телеканала «78» сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Для расчёта необходимого количества вакцинированных специалисты разработали специальную формулу. Согласно ей, из 5,4 млн горожан нужно вычесть тех, кому прививка противопоказана: 974 тыс. детей, 500 тыс. кормящих матерей, беременных женщин, а также тех, кто имеет противопоказания по онкологическим или иммунным заболеваниям. Ещё у 1,8 млн жителей, по оценке специалистов, имеется так называемый напряжённый иммунитет — возможно, они переболели коронавирусом в лёгкой форме.

«Получается 2,137 млн человек. Это умножается на 0,6, и получается 1,2 млн человек», — пояснил специалист.

(Коэффициент 0,6 утвержден Роспотребнадзором для расчета необходимого объема вакцинации, — прим. ред.)

Читайте также: Власти Петербурга снизили плановую цифру вакцинации от ковида

При этом число вакцинированных может быть увеличено, если Роспотребнадзор сочтет необходимым «уколоть» тех, кто уже переболел коронавирусом. Однако в настоящий момент городские власти рассчитывают выполнить установленный план вакцинации к 1 июля текущего года.

«К 1 июля мы должны провакцинировать 1,2 млн петербуржцев», — подытожил Эргашев.

Он указал, что в Петербург поступило достаточное на данный момент количество вакцины, примерно 330 тыс. доз. Порядка 14,7 тыс. прививок делается за сутки, и это число увеличивается. Всего привито на сегодняшний день более 187 тыс. горожан, около 50 тыс. закончили цикл вакцинации.

«Планируем наращивать за счёт двух показателей — чтобы количество увеличивать на каждом пункте, более 200 на каждом, и увеличить само количество прививочных пунктов. На сегодня в Петербурге 126 пунктов, но подписали на 146. В ближайшие неделю-две откроется ещё 20 пунктов стационарных», — рассказал вице-губернатор.

Читайте также: Названа дата открытия прививочных пунктов в торговых центрах Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе на Неве готовятся открыть пять прививочных пунктов в крупных торговых центрах. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, они появятся в «Невском центре» («Стокманн»), «Ситимолле», «Европолисе», «Охта-молле» и «Жемчужной плазе». По планам, эти прививочные пункты начнут работу с 24 февраля.