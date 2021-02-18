Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Петербурге власти намерены привить от COVID-19 не менее 1,2 млн петербуржцев старше 18 лет в предстоящие полгода. Об этом сообщил журналистам директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов. Ранее от коронавируса хотели привить 3,5 млн петербуржцев, теперь эта планка снижена более чем вдвое.

Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Ченцова, только вакцинация поможет в приобретении коллективного иммунитета, что напрямую связано с возвращением в норму экономических показателей и снятием социального и психологического напряжения. Достичь коллективного иммунитета предполагается за шесть месяцев.

Из слов Ченцова также выходит, что, по мнению властей, в Северной столице ковидом в той или иной форме уже переболели 2 млн человек. Ранее речь шла о 1,5−1,6 млн горожан. Официально в городе зафиксировано более 356 тыс. случаев заражения коронавирусом.

«Вакцинировать мы должны 1,2 млн жителей старше 18 лет, не имеющих противопоказаний. [Цифра] появилась путем вычитания из общего числа тех, кто младше 18 лет, переболевших — официальные данные мы умножали на коэффициент 0,6, который утвержден Роспотребнадзором (около 2 млн человек). А также за вычетом тех, у кого есть противопоказания — онкологические, аутоиммунные заболевания, беременных и кормящих. Мы всех их вычли и получили цифру — 1,2 млн человек. <…> Но уже сейчас понятно, что по мере вакцинации люди будут продолжать болеть, и это число может корректироваться в меньшую сторону», — цитирует Ченцова издание «Фонтанка».

Ченцов заявил, что каждый из пунктов вакцинации должен будет ускориться и делать по 200 прививок в сутки, процесс вакцинации одного человека должен занимать не более 40 минут. По итогам февраля власти настроены выйти на показатель в 150 тыс. вакцинированных. Кроме того, будут открыты не менее пяти центров вакцинации в крупных торговых центрах. Там будут прививать всех желающих без записи, что даст высокую проходимость людей. Работать в этих пунктах вакцинации будут частные клиники.

Ченцов также не отрицал, что порой на прививку записываются люди с противопоказаниями к «Спутнику V», и их приходится разворачивать. Как это будет происходить в торговых центрах, не уточняется. Ранее власти неоднократно меняли свою позицию относительно мобильных пунктов вакцинации от коронавируса и пунктов в ТЦ.

По данным на 17 февраля, в Петербурге вакцинировано 178 247 человек, что составляет 3,3% от численности постоянного населения. Из них только 42 424 полностью закончили цикл вакцинации (0,8% от числа населения).

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