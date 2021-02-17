Южно-Сахалинск, 17 февраля, 2021, 06:53 — ИА Регнум. На Сахалине, в Смирныховском районе, продолжаются поиски пропавшего в метель грейдера с водителем 1981 года рождения. Стало известно, что связь с мужчиной пропала после схода снежной лавины.

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К месту происшествия выдвинулись из Южно-Сахалинска спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Сообщается, что пробиться на высокопроходимой технике к грейдеру через снежные завалы пытаются сотрудники районной администрации и полиции.

Добраться до места, где в снежном плену оказался водитель грейдера, пытаются уже более пяти часов, пишет ИА «Сахалин и Курилы». Как рассказал глава Смирныховского городского округа Егор Белобаба, на расчистку дороги до посёлка Первомайск направлен экскаватор на гусеничном ходу.

Сейчас в районе продолжает бушевать циклон: идёт снег, сильный ветер, видимость практически нулевая.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, в Смирныховском районе, пропал грейдер с водителем, которого отправили на очистку дороги от снега. Предположительно техника с мужчиной пропали между Первомайском и месторождением Окружным.

Снежный циклон бушует в островном регионе с ночи 16 февраля.

16 февраля на подъезде к селу Бошняково под снежную лавину попал автомобиль скорой помощи — транспортное средство оказалось полностью завалено снегом, пишет газета «Углегорские новости».