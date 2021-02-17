Южно-Сахалинск, , 02:50 — REGNUM На Сахалине в Смирныховском районе пропал грейдер с водителем, которого отправили не очистку дороги от снега.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

Читайте также: Мощный снежный циклон не отступает от Сахалина и Курил

Предположительно техника с мужчиной пропали между Первомайском и месторождением Окружным. Он выехал на расчистку дороги ещё в пять утра 16 февраля и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, пишет ИА Sakh.com.

В среду 17 февраля в сторону возможного нахождения пропавшего водителя, выдвинулись вахтовый автомобиль, бензовоз и грейдер, но они не смогли пробить себе дорогу. К месту происшествия отправили КамАЗ МЧС. Возможно он сможет найти мужчину. В спасательной операции могут помочь местные жители, у которых есть снегоходы.

В районе, где пропал водитель с грейдером идёт сильный снег, ветер, видимость не более 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снежный циклон, пришедший на Сахалин и Курилы в ночь на 16 февраля, не собирается отступать от островного региона. В среду 17 февраля в области продолжатся сильные осадки и ветер.