Южно-Сахалинск, , 06:10 — REGNUM На Сахалине на подъезде к селу Бошняково под снежную лавину угодил автомобиль скорой помощи — транспортное средство оказалось полностью завалено снегом. К счастью, в это время в машине ни кого не было, пишет газета «Углегорские новости».

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Фельдшер возвращался домой на санитарном автомобиле после работы в ФАП села Лесогорское. Преградой на дороге стала застрявшая в снегу хлебовозка. Из села Бошняково за медработником выехала вторая машина скорой помощи, водитель которой доехал до затора с другой стороны и отправился за фельдшером. В этот самый момент на автомобиль скорой помощи сошла снежная лавина, полностью накрыв его.

На опубликованных с места происшествия фотографиях машину скорой помощи не видно. Под завалом снега еле просматривается световой маячок спецтранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон уже вторые сутки бушует в островном регионе. На Сахалине нарушено транспортное сообщение. Перекрыты для движения дороги в девяти направлениях. В Холмске море вышло из берегов и затопило набережную и площадь Мира. Под водой оказались два припаркованный автомобиля.