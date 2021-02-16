Вашингтон, 17 февраля, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса станет доступной для основной части населения Соединённых Штатов в мае текущего года, заявил 16 февраля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIH) США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN.

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«Временные рамки массовой вакцинации сдвигаются. Возможно, это будет середина — конец мая или начало июня», — объяснил он.

По словам Фаучи, его предыдущий прогноз, в соответствии с которым вакцина должна была появиться к концу апреля, не оправдался в связи с задержкой производства препарата компании Johnson & Johnson.

Ранее в пресс-службе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали, что хотя бы одной дозой вакцины в США привиты 42,4 млн человек, при этом запас препаратов использован на 72%.

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