Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнародовал данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 8 февраля. Как оказалось — около 42,4 млн доз вакцины от коронавируса было распространено по всей стране. Об этом пишет CNN.

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В сообщении указано, что уже 42,417,617 доз вакцины от COVID-19 были выданы населению, что составляет 72% от выделенных государством 59,307,800 доз.

Около 10% населения США — более 32,3 млн человек — уже получили как минимум одну дозу вакцины, и около 9,5 млн человек были вакцинированы полностью.

Напомним, что в США за последние сутки зафиксировано около 90 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно последним оценкам, за весь период с начала пандемии на территории Соединённых Штатов выявлено уже 27 008 560 заболевших, подтверждено 463 482 летальных случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США сохраняют первое место среди всех стран мира по распространению коронавируса и числу умерших от заболевания.