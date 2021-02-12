Бишкек, 12 февраля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. В стационарах, где лечатся дети с острыми респираторными вирусными инфекциями, не осталось свободных мест. Об этом заявила завотделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Айнагуль Рыскулбекова на встрече руководства мэрии столицы Киргизии с родителями школьников.

Минобороны России

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По ее словам, сейчас такие медучреждения переполнены.

«В конце прошлой недели мы проверили стационары. Если отделение рассчитано на 20 коек, то там сейчас находятся 40 детей и их матери», — уточнила чиновница.

Также Рыскулбекова отметила, что процесс лечения детей достаточно длительный, поскольку их можно отправлять домой только после того, как врачи убедятся, что они полностью выздоровели.

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