Бишкек, 12 февраля, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Введенное в школах столицы Киргизии дистанционное обучение негативно влияет на здоровье детей. Об этом заявили родители школьников на встрече с представителями руководства мэрии Бишкека.

Ken Flottman

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В ответ на эту претензию вице-мэр Айжан Чыныбаева возразила, что если дети вновь начнут ходить в школы, то возрастет риск их заражения коронавирусом.

«Если мы всех пустим в школы, и кто-нибудь из учеников заболеет и умрет, то кого будут винить их родители? В первую очередь они обвинят нас — мэрию», — сказала чиновница.

Она также отметила, что муниципалитет сможет полноценно возобновить работу школ только после того, как разрешение на это даст столичный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

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