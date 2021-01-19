Бишкек, , 13:20 — REGNUM В январе — сентябре 2020 года в Киргизии зафиксировано 72 случая самоубийства среди детей и подростков. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития республики.

Наиболее часто случаи детского и подросткового суицида происходили в Чуйской области — 19, в Ошской области — 13, в Джалал-Абадской области — 12 и в Иссык-Кульской области — 11.

В ведомстве отмечают, что большинство случаев сведения счетов с жизнью происходило во время карантина по коронавирусу, когда дети и подростки находились под присмотром родителей и родственников.

«Это подтверждает кризис детско-родительских отношений, отсутствие взаимопонимания и духовной связи между ними, а также отсутствие навыков и умений у родителей правильно реагировать на проблемы подростков. Большой объем негативной информации в интернет-среде и СМИ также отражается на психологическом состоянии детей», — утверждают в министерстве.