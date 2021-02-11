Бишкек, 11 февраля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего заместителя главы таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова по многочисленным фактам коррупции.

(сс) succo Суд

Гособвинение попросило назначить ему наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч сомов (228 тысяч рублей) — с учетом того, что он согласился на сделку со следствием и выплатил государству 1,9 млрд сомов (1 млрд 666 млн рублей).

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Председательствующая судья Гульзат Дыйканбаева объявила, что суд признает Матраимова виновным и приговаривает его к выплате 260 тысяч сомов (228 тысяч рублей) штрафа в пользу государства, после чего арест с его банковских счетов должен быть снят.

Отметим, что Уголовный кодекс Киргизии за совершение преступлений, подпадающих под статью «Коррупция», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

ИА REGNUM напоминает, что экс-заместителя главы киргизской таможни Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (около 51,7 млрд рублей) из Киргизии.

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