Минск, 10 февраля, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Александру Лукашенко по итогам «большого опроса» доверяют 66,5% жителей Белоруссии, и 17,2% доверяют оппозиции. Об этом 10 февраля заявил директор «Аналитического центра EcooM» Сергей Мусиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Уровень доверия президенту, по этому большому опросу, составил 66,5%. В телефонном опросе, которым мы предваряли это исследование, было 74,2%, — сообщил Мусиенко. — Наибольший уровень доверия армии — 69,2%, церкви — 66,8%, правительству — 57%, правоохранительным органам — 51,9%».

Социологическое исследование «Социальное мышление» проводилось по заказу властей Белоруссии с привлечением украинских партнёров с 12 января по 8 февраля накануне «Всебелорусского народного собрания» сторонников Лукашенко. Результаты в пресс-центре белорусского государственного информагентства БелТА прокомментировал руководитель давно сотрудничающего с властями республики формально негосударственного учреждения.

Он обратил внимание: «Большинство респондентов — 64,9% считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом снижение благосостояния с деятельностью правительства связывают лишь 6,5% опрошенных, с деятельностью президента — 4,5%».

Мусиенко сообщил также, что протестные акции в Белоруссии не поддерживают 72,4% опрошенных. По мнению 60,1% респондентов нынешняя белорусская конституция соответствует общественным запросам.

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