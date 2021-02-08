Минск, , 14:17 — REGNUM Накануне «Всебелорусского народного собрания» сторонников Александра Лукашенко он 8 февраля провёл заключительное совещание по вопросам подготовки и проведения мероприятия. По его словам, недавно в Белоруссии было проведено социологическое исследование с опросом 10 тысяч человек.

«Хотя работы еще предстоит немало, и эта работа будет связана не только с выступлениями, заключениями, резолюциями Всебелорусского народного собрания, но и с материалами доклада президента, его выступления на этом собрании», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он также прокомментировал социсследования, которые проводились на протяжении последнего месяца в два этапа. Их проводили неназванные «иностранные социологические службы», а также белорусские «и государственные, и частные социологические организации».

«Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину, — сообщил он. — Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском».Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии