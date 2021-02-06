Донецк, 6 февраля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Украинская армия дважды за сутки нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 февраля в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Министерство обороны Украины ВСУ

Украинскиесиловики обстреляли населенныйпунктЛенинское, по которому выпустили шестнадцать единиц боевых припасов.

Читайте также: Два мирных жителя ДНР ранены за неделю украинскими боевиками

В ходе обстрелов было выпущено двенадцать мин из миномета калибра 120 мм и четыре гранаты из гранатомета РПГ/СПГ.

Читайте также: Боевики ВСУ за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики пять раз нарушили перемирие в ДНР.