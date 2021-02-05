Донецк, , 16:08 — REGNUM Двое мирных жителей ДНР получили ранения за минувшую неделю в результате обстрелов во стороны ВСУ, сообщает 5 февраля Донецкое агентство новостей.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинские формирования 42 раза атаковали территорию республики за эту неделю.

Обстрелам подверглись населённые пункты на донецком направлении (Александровка, Еленовка, Сигнальное, Спартак, Яковлевка), на мариупольском направлении (Гнутово, Коминтерново, Ленинское, Сосновское) и Горловка.

Ранены два гражданских лица, атаками ВСУ повреждено девять домов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 4 февраля пять раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.

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