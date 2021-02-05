Соледар, ДНР, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 50 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 5 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, боевики ВСУ выпустили на горловском и мариупольском направлениях 23 мины калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ленинское, Нововыбоево», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сутками ранее в СЦКК заявили о семи боеприпасах, выпущенных по территории ДНР.

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Напомним, ранее заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов заявил, что Украина продолжает «бесчеловечную блокаду» ДНР и ЛНР, вопреки Минским соглашениям.

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