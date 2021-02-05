Москва, 5 февраля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram в январе 2021 года стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире, обогнав другие популярные мессенджеры и социальные сети. Об этом сообщила компания Sensor Tower, специализирующаяся на аналитике цифровых рынков.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Согласно опубликованным данным, за минувший месяц Telegram был скачан и установлен 63 миллиона раз, что почти в четыре раза превысило его показатель за январь прошлого года.

В первую пятёрку по количеству скачиваний вошли также приложения TikTok, Signal, Facebook и WhatsApp.

Напомним, резкий приток пользователей в Telegram начался после того, как мессенджер WhatsApp анонсировал обновление пользовательского соглашения, предусматривающее более тесную интеграцию с социальной сетью Facebook. В частности, в нём появился пункт о передаче Facebook номеров телефонов клиентов, их IP-адресов, сведений о транзакциях.

Это произошло на фоне усиления цензуры в Facebook и Twitter в период президентской кампании в США, которое также вызвало негативную реакцию у многих пользователей.

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