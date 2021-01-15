Менло-Парк, США, , 23:57 — REGNUM Руководство мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook, приняло решение отложить на четыре месяца введение нового пользовательского соглашения, вызвавшего критику со стороны пользователей. Об этом сообщается 15 января в официальном блоге мессенджера.

«Мы слышали от очень многих людей, сколько замешательства вызвало наше недавнее обновление. Появилось много дезинформации, вызывающей беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и факты», — говорится в публикации.

Представители мессенджера заверили, что сервис «всегда будет защищать персональные разговоры с помощью сквозного шифрования, и ни WhatsApp, ни Facebook не смогут видеть личные сообщения». «Мы также не можем видеть ваше местоположение и не делимся вашими контактам в Facebook», — отмечается в сообщении.

В администрации WhatsApp подчеркнули, что с внедрением новых правил эти принципы останутся неизменными.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено изучить и принять условия. Никто не будет заблокирован или удалён 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы устранить дезинформацию относительно конфиденциальности и безопасности в WhatsApp», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в качестве крайнего срока введения в действие новой политики конфиденциальности мессенджера теперь установлено 15 мая 2021 года.

Напомним, ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче Facebook таких данных, как номера телефонов клиентов, их IP-адреса и сведения о транзакциях, что вызвало негативную реакцию у многих пользователей.

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