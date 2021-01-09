Москва, , 07:44 — REGNUM Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, что пользователи мессенджера WhatsApp начали массового переходить в Telegram после того, как в WhatsApp обновил пользовательское соглашение, в котором теперь требуется передавать администрации Facebook (корпорация владеет мессенджером) личные данные.

Напомним, что обновление пользовательского соглашения WhatsApp вызвало крайнее неприятие пользователей мессенджера — теперь от них требуют передавать личные данные в корпорацию Facebook, в которую входит мессенджер WhatsApp.

«Миллионы людей возмущены последним изменением Условий WhatsApp, в котором теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook», — написал Дуров на своем канале в Telegram.

Дуров считает, что его мессенджер стал очень серьезной проблемой для Facebook. Сейчас в Telegram около 500 млн пользователей и эта цифра растет. Дуров подчеркнул, что наблюдается массовый переход пользователей из WhatsApp в Telegram.

Кроме того, Дуров отметил, что были обнаружены боты, которые распространяются о Telegram недостоверную информацию, чтобы очернить мессенджер.