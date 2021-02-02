Минск, 2 февраля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. ОДКБ готова оказать «всяческую помощь» Белоруссии в выходе из политического кризиса, достижении общественного согласия и народного единства. Об этом 2 февраля заявил генсек организации — бывший глава совбеза постсоветской республики Станислав Зась.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

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«Говорить о решении политического кризиса в этой стране преждевременно. Впереди решение очень важного вопроса — достижение общественного согласия и народного единства», — заявил экс-главы белорусского совбеза.

Как сообщает «Интерфакс», Зась заявил также, что Белоруссия должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности, а «ОДКБ не вмешивалось и не собирается вмешиваться в этот процесс».

Напомним, Белоруссия является членом ОДКБ вместе с Россией, территориальную целостность которой официально не признаёт. Станислав Зась возглавил организацию в 2020 году, пересев из должности госсекретаря совбеза Белоруссии. Его предшественник Юрий Хачатуров был досрочно отозван Арменией в 2018 году из-за обвинений в совершении уголовных преступлений. Совбез Белоруссии под руководством Зася также отметился в скандалах, в том числе коррупционных («дело Втюрина») и политических («дело регнумовцев» и другие политические репрессии).

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