9 марта 2020 | Время чтения 18 мин

Арест заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина стал самым знаковым событием в криминальной хронике постсоветской республики за 2019 год. На его фоне меркнут «дела врачей» и прочие знаковые аресты с «посадками». Многое указывает на то, что обвинение в коррупции было лишь поводом, но не причиной ареста силовика столь высокого ранга.

Георгий Шкловский, , 17:26 — REGNUM Ранее на эту тему: Белоруссия: Лукашенко зачищает силовиков

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ни для кого не секрет, насколько глубоко и повсеместно коррупция поразила Белоруссию. В далёком 1994 году Александр Лукашенко шёл на первые президентские выборы под лозунгами борьбы с коррупцией, номенклатурными привилегиями и прочими язвами «лихих девяностых».

В те годы спикера Верховного совета Станислава Шушкевича отправили в отставку по смешному обвинению в использовании ящика казённых гвоздей на личной даче — жалком курятнике по сравнению с теми виллами, которыми обзавёлся впоследствии сам Лукашенко и его ближайшее окружение. Тогда дотошно считали каждый литр бензина в пресловутых чёрных «Волгах» высокопоставленных чиновников.

Станислав Шушкевич Saligorsk.org

Теперь белорусские «слуги народа» рангами ниже разъезжают на премиальных иномарках с подогревом и массажем основного рабочего места. Главный борец с коррупцией коллекционирует дорогие автомобили, его ублажают слуги в 19 резиденциях, он может между прочим купить себе роскошно отделанный Boeing-767 или Gulfstream G550. Борьба с коррупцией завершилась победой коррупции, пронизавшей все сферы на всех уровнях, вплоть до ЖЭСа, врачебного кабинета поликлиники и научного учреждения.

Обстоятельства ареста Втюрина похожи на детективный сюжет. С самого начала мало кто верил, что столь влиятельного силовика «закрыли» по «народной статье» (т.е. за взятку). В 2007—2014 годах он возглавлял Службу безопасности президента и входил в когорту самых влиятельных силовиков, которых не то что арестовать, даже прослушивать не могли без санкции руководителя Белоруссии.

«Коррупционный фактор»

О задержании Втюрина пресс-служба КГБ Белоруссии проинформировала 4 мая 2019 года. По официальной версии, он был задержан в конце апреля, и тогда же — генеральный директор госмонополии РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов.

Оба арестованных обвинялись в получении взяток, они проходят по одному уголовному делу. Всего сотрудники КГБ Белоруссии задержали около 20 человек, причём первых фигурантов взяли ещё за несколько месяцев до главных обвиняемых.

Сообщалось, что Втюрина и Сиводедова брали с поличным при получении взяток. В деле содержатся эпизоды получения «откатов» за организацию «тендеров по-белорусски».

В декабре КГБ проинформировал: «Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Республику Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения».

Обвинения по ст. 430 и 431 УК Белоруссии (получение и дача взяток) были предъявлены 16 должностным лицам и представителям коммерческих структур. Среди них — два гражданина России: Владимир Казанцев и Виталий Горбачев были обвинены в даче взяток на «сумму не менее» 190 тыс. каждый. Сиводедов обвинён «в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро».

«Втюрин Андрей Александрович, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов США и подстрекательстве к даче взятки», — говорилось в официальном сообщении.

КГБ сообщал, что всего по этому уголовному делу только у взяткополучателей было изъято более $1,65 млн (в том числе в облигациях), 62 тыс. евро и более 1 кг золота.

В декабре дело было передано в Генпрокуратуру, а та в начале января передала его в Верховный суд. Генпрокуратура сообщала, что только 12 обвиняемых содержались под стражей. Также сообщалось, что с пятью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве — в том числе с Сиводедовым. Втюрин от сделки отказался.

Александр Лукашенко комментирует задержание Андрея Втюрина. 2019 President.gov.by

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Содержание под стражей в «Американке» (сизо КГБ) и «Володарке» (сизо МВД), по свидетельству прошедших через эти учреждения, вполне может быть приравнено к пыткам. Правозащитники именно так и считают, обращая на это внимание Комитета ООН по правам человека. Были зафиксированы факты избиения арестантов («дело брестских таможенников» и другие дела). О «выбивании» самооговоров в ходе судебных заседаний заявляли ошмянские таможенники и многие другие арестованные.

Впрочем, психологический прессинг и прочие неприемлемые для цивилизованных стран условия содержания арестантов (качество пищи, доступ к элементарной гигиене и т. д.) вполне заменяют побои. Александр Лукашенко в курсе ситуации.

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Предварительное судебное заседание состоялось в начале февраля. На нём было решено, что процесс будет открытым и коллегиальным, «с привлечением запасного судьи и запасного народного заседателя». Ожидается, что рассмотрение дела начнётся 10 марта в зале суда Московского района Минска.

La historia oficial

Выступая 11 мая перед «президентским пулом», Лукашенко прокомментировал «дело Втюрина», настаивая на версии о взятке. По его словам, между этим делом и отзывом российского посла нет никакой связи.

«Его взяли с поличным: 150 тысяч долларов ему в очередной раз привезли россияне», — поведал Лукашенко.

С его слов следует, что Втюрин брал взятки неоднократно. Лукашенко также сообщил, что Втюрин был в разработке три года, причём вопросы к арестованному появились ещё тогда, когда он возглавлял СБП. И тогда же, как уточнила президентская пресс-служба, у спецслужб «было много фактов о его противоправной деятельности». То есть Лукашенко был прекрасно осведомлён об этих фактах и не только скрыл их, но и позволил Втюрину пересесть в другое высокое кресло. Президент США Билл Клинтон за гораздо меньшее был подвергнут процедуре импичмента.

«Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если он был агентом иностранного посла, через сутки бы уже знали об этом», — заверил тогда Лукашенко.

Тогда же, почти год назад, Лукашенко перед телекамерами пообещал, что журналистам предоставят подробности этого уголовного дела с раскрытием способов конспирации обвиняемых и прочими подробностями. Слово своё Александр Григорьевич сдержал так же, как и обещание признать Южную Осетию и Абхазию.

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Несмотря на заверения белорусского лидера в сугубо экономической подоплёке уголовного дела, у многих остались обоснованные сомнения в официальной версии. Участие замгоссекретаря Совбеза в решении вопросов о закупке «абонентских приставок со встроенным модулем Wi-fi» выглядит как дискредитация политической системы постсоветской республики. Ситуация похожа на фактическую иллюстрацию анекдотов про Лукашенко вроде того, как он лично по телефону руководит сортировкой картошки в колхозе.

Даже если Втюрин и участвовал в схемах закупки «Белтелекомом» чего-то, то, по правилам, должен был поделиться со своим начальством. Возможно, это совпадение, но в последние полтора года Лукашенко очень старался, чтобы госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась как можно скорее возглавил ОДКБ.

«Семейные дела»

Вскоре после ареста гендиректора «Белтелекома», в мае 2019 года, покинул свой пост первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко — протеже бывшего помощника президента Белоруссии «по идеологии» Всеволода Янчевского. Президентский помощник не усидел на месте во время громкого «дела регнумовцев», в марте 2017 года он ушёл на более спокойную и доходную должность руководителя «Парка высоких технологий», сменив в кресле главы ПВТ отправленного по президентскому указу «на вольные хлеба» Валерия Цепкало.

Янчевский обязан своим продвижением близким отношениям со старшим сыном Александра Лукашенко — помощником президента Белоруссии по «национальной безопасности» и куратором «силового блока» Виктором Лукашенко. Давние связи с ними ещё со студенческих времён имел и Шедко, чем объясняется стремительный взлёт его карьеры.

О размахе семейно-клановых операций в Белоруссии говорит такой факт: за год до ареста Втюрина, в мае 2018 года, Лукашенко отправил в отставку министра энергетики Владимира Потупчика. Председатель КГБ Валерий Вакульчик выступил по государственному телевидению и рассказал, что Потупчик лишился должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса. Семья зарабатывала на поставках стройматериалов по завышенным ценам. До этого, 24 апреля, Лукашенко подверг критике деятельность Потупчика за реализацию проекта по строительству БелАЭС, финансируемого за счёт $10 млрд кредита правительства РФ.

Владимир Потупчик Minenergo.gov.by

Втюрин был посвящён в семейные тайны Лукашенко и его ближайшего окружения. В ноябре Александр Лукашенко анонсировал отставку своего старшего сына с должности куратора «силовиков». Никого подобным в Средней Азии не удивишь — семейные дела, главе клана виднее. Однако ряд обстоятельств, включая опалу протеже Лукашенко-мл., говорили о серьёзных основаниях, по которым он сначала стал куратором силового блока, а затем по другим, но не менее серьёзным основаниям от кураторства якобы отстранился.

Взятки в полмиллиона долларов давно уже не рекордные для Белоруссии, хотя они и шокируют полунищее большинство населения «сильной и процветающей». Министры и вице-премьеры, прочие ударники «рыночного социализма», как правило — долларовые миллионеры, и богатства свои сколотили отнюдь не с помощью скромных зарплат. Взамен от чиновников и силовиков требуется проявлять беспрекословную политическую лояльность — вплоть до соучастия в политических репрессиях, в чём замараны и Следком, и органы прокуратуры, и Госкомитет судебных экспертиз, и суды, и министерства — почти все.

«В ходе следственных действий по месту жительства С. Сиводедова также обнаружено и изъято 470 000 долларов США, полученных последним по иным эпизодам взяточничества. Наложен арест на три принадлежащие С. Сиводедову квартиры в городе Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе», — сообщал КГБ Белоруссии.

Закупки «Белтелекомом» морально устаревшего оборудования были и до Сиводедова, и при нём. Чиновники и силовики получают официальные негласные вознаграждения (конверты «на лечение» и т. д.), не брезгуя использованием административного ресурса для личного обогащения с ведома верховного правителя. Возвращение постсоветской Белоруссии к устоям феодализма — секрет Полишинеля.

«Российский фактор»

Втюрину на полном серьёзе приписывали заговор против основателя династии великого княжества лукашенковского. Против этой версии свидетельствуют формальные обстоятельства дела, в частности — арест гендиректора «Белтелекома», сотрудников Нацбанка и других госструктур, их приобщённые к делу запротоколированные показания. Какие показания к делу не приобщены — об этом обыватели могут никогда не узнать.

Интересное обстоятельство: по версии обвинения, взятки главным подозреваемым привозили граждане России. Происходило это в то время, когда даже местная «элита» успешно научилась не участвовать лично в получении денег и освоила замену «кэшу», пряча наворованное в той же России и на Западе. Ранее российские реквизиты, включая зарегистрированные в РФ фирмы и российские паспорта, фигурировали в провокациях сотрудников белорусских спецслужб («оперативные эксперименты»).

Хроническое совпадение: как только у Лукашенко возникают споры с Россией по экономическим вопросам, так сразу же в заложниках оказываются российские граждане, на худой конец — «пророссийские публицисты». В 2020 году таковыми являются два гражданина РФ, проходящие по делу о коррупции в Совбезе и «Белтелекоме». Ещё два российских гражданина проходят по «салютному делу» — о взрыве 3 июля 2019 года в Минске. Слишком часто в Белоруссии стали случаться взрывы на День Независимости.

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В апреле 2019 года посол России и спецпредставитель российского президента Михаил Бабич провёл ряд встреч с представителями белорусского гражданского общества (включая прозападную оппозицию) и «силовых» ведомств постсоветской республики. В частности, он обсудил с главой МВД РБ Игорем Шуневичем подготовку соглашения о взаимном признании виз, проблемы лжетранзита (контрабанды «санкционки» в РФ) и другие вопросы.

Михаил Бабич Kremlin.ru

Вскоре после встречи с российским послом был арестован замглавы Совбеза Белоруссии Андрей Втюрин. Официально ему инкриминировали получение крупной взятки, однако прозападная оппозиция раскручивала версию об обсуждении на встрече сценария «после Лукашенко». Версия подтверждения не получила, однако возник повод для «закручивания гаек» и реализации мобилизационного сценария.

30 апреля на сайте Кремля появились указы об отзыве Михаила Бабича и назначении послом РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Многие представители российского экспертного сообщества и русской интеллигенции в Белоруссии восприняли отзыв антикризисного менеджера как поражение Москвы в созданном Минском конфликте, отметив важность проделанной спецпредставителем президента РФ работы. При этом констатировалось «отсутствие белорусских сил и институтов, выступающих за интеграцию и союз с Россией» — проблема, которую за короткий срок каденции Бабича решить не удалось.

Официальный Минск был недоволен ревизией и демифологизацией союзнических отношений, опустившись до трамвайного хамства в отношении официального представителя России и президента РФ. Предсказуемо, реакция на отзыв Бабича была положительной, но сдержанной.

Гостелеканал «ОТН» в эфире 5 мая так охарактеризовал нового российского посла Дмитрия Мезенцева: «По политическому типажу он больше напоминает предшественника Бабича Александра Сурикова». Суриков полностью устраивал Лукашенко, и в должности посла РФ запомнился не только провалами по всем направлениям работы, но и соучастием в политических репрессиях.

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Администрация президента России осталась довольна работой Михаила Бабича на совмещённых должностях посла России — спецпредставителя президента РФ в Белоруссии. В июне он получил назначение замминистра экономического развития РФ, а в сентябре был повышен до первого замминистра с функциями куратора постсоветских республик. В декабре 2019 и феврале 2020 он активно участвовал в подготовке сочинских переговоров.

Осенью, 27 сентября, в Нью-Йорке в интервью российскому информагентству РБК глава белорусской дипломатии Владимир Макей прокомментировал конфликт со спецпредставителем президента России — послом в Белоруссии Михаилом Бабичем, отметив, что власти Белоруссии «готовы работать с любым послом, с любыми представителями, которых направит Россия, но важно соблюдать соответствующие правила поведения и нормы дипломатического протокола и этикета». На самом деле ни Макей, ни его начальник, ни сотрудники посольства Белоруссии в России таких правил не придерживались.

Так или иначе, но в 2019 году Шуневич лишился должности министра, Втюрин — должности замгоссекретаря Совбеза, а Бабич был отозван в Москву. Прозападная оппозиция не скрывала своего ликования: за непродолжительное время с доски убрано столько серьёзных фигур. Сегодня о «заговоре» уже никто и не вспоминает, ибо дело сделано.

«Американский след»

Среди совпадений, сопровождающих обострения отношений между Минском и Москвой, происходящих с непременной посадкой кого-либо из граждан РФ или «пророссийских» в Белоруссии, обращают на себя внимание активизации контактов со странами Запада. По большей части эти контакты не афишируются и проходят по линии МИД, которое возглавляет Владимир Макей.

Майк Помпео и Владимир Макей Mfa.gov.by

Во время предыдущего «газового» конфликта Минска с Москвой, 6−10 декабря 2016 года, в Вашингтон прибыла официальная делегация Белоруссии высокого уровня. В состав делегации вошли замглавы президентской администрации Николай Снопков, помощник президента по «идеологии» Всеволод Янчевский, представители руководства нацбанка, минфина, минэкономики, а также других министерств и ведомств. Сообщалось, что гости из Минска провели переговоры в ряде ключевых правительственных агентств США: Госдепартаменте, минторге, офисе торгового представителя США, федеральной комиссии связи, минсельхозе, агентстве международного развития США (известного подрывной деятельностью USAID).

В ходе нынешней «нефтяной войны» Минск более чем активно контактировал с США, вплоть до открытого приглашения в Белоруссию сотрудников ФБР. В постсоветской республике заокеанские спецслужбы обсуждали с КГБ, Следкомом, ГКСЭ и другими заинтересованными стратегии и практические вопросы совместной деятельности. Имея богатый опыт такого взаимодействия в странах Латинской Америки и Африки, обогащённый в конце века триумфами в Восточной Европе, а в начале нынешнего века — в постсоветской Средней Азии, господа из США чувствовали себя в Минске хозяевами жизни.

Дело дошло до задержания в октябре 2019 года спецслужбами Белоруссии и допроса в интересах властей США гражданки России Анны Богачёвой. Как ни юлили белорусские власти, жонглируя терминологией и переводя стрелки, факт коллаборации зафиксирован.

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Интереснее в контексте данной темы выглядит другое, в меньшей степени привлёкшее внимание обывателя официозное известие: 29 апреля — 2 мая 2019 года состоялся визит в Вашингтон делегации официального Минска во главе с замминистра иностранных дел Олегом Кравченко. Чиновник является правой рукой Макея в контактах с Западом.

В Совете национальной безопасности США состоялась встреча Кравченко со специальным помощником президента США Дональда Трампа по России и Украине, старшим директором по европейским и российским делам СНБ Фионой Хилл. Чиновница быстро сделала карьеру на новой родине, защитила докторскую по России и прекрасно разбирается в постсоветских элитах. В недавнем прошлом, с 2006 по 2009 год, Хилл возглавляла секцию по делам России и Евразии в Национальном разведывательном совете США.

Фиона Хилл securityconference.org

Кравченко переговорил в Госдепе с и. о. помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером и старшим должностным лицом бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком. Посланник Лукашенко также провёл встречи в Сенате и Конгрессе США.

В Конгрессе состоялись встречи с сопредседателем Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сенатором США от штата Миссисипи Роджером Уикером, а также с сотрудниками аппаратов ряда комитетов Сената.

Кроме того, Кравченко провел беседу с руководителями Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марком Левином и Лесли Уайсс.

«Также проведены встречи с представителями аналитического сообщества: старшим директором Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж. Байдена Майклом Карпентером, директором Гудзоновского института Кеннетом Вайнштайном, президентом Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом, старшим вице-президентом Американского совета по внешней политике Иланом Берманом и группой исследователей Фонда Карнеги за международный мир, включая директора программы России и Евразии Юджина Румера и вице-президента по исследованиям программы России и Евразии Эндрю Уайсса», — сообщала пресс-служба МИД Белоруссии.

Визит получился содержательным, и с белорусскими событиями — травлей Бабича и арестом Втюрина — он, разумеется, совпал совершенно случайно.

Цимес

Могли ли сфальсифицировать дело против Втюрина, используя сложную комбинацию с «Белтелекомом» и нанося удар как бы по касательной по Бабичу? Вполне могли, учитывая, как сфабриковали «дело регнумовцев» и многие другие уголовные дела.

Мог ли Втюрин брать взятки? Такого нельзя исключать, учитывая насквозь, сверху донизу пронизывающую Белоруссию коррупцию.

Могли ли таким хитроумным способом, под предлогом борьбы с коррупцией, продолжить зачистку силового блока Белоруссии от советских кадров и этнических русских? Вполне, и Втюрин идеально подходит на роль козла отпущения. Прозападная оппозиция давно точила на него зуб, как и на Владимира Усхопчика, как и на многих других фигурантов чёрных списков.

Возможно, дело вовсе не во взятке, которая выступает формальным предлогом. И вовсе не в «пророссийском заговоре», как пытались убедить своих местечковые русофобы. В постсоветской Белоруссии воровали, воруют и будут воровать в гораздо больших масштабах, чем во времена БССР.

Возможно, стоит задача запугать силовиков. Лукашенко показывает, что без сожаления расправится с любым — даже с начальником своей службы безопасности, преданно служившим ему многие годы, демонстрируя несомненный профессионализм. То есть служивые рангами ниже могут даже не сомневаться, что с ними будет, если хозяин встанет не с той ноги или свежеокрашенная трава покажется ему излишне ядовитой. Примеров и до этого хватало — вспомнить хотя бы отставку министра обороны Леонида Мальцева в кризисном 1996 году.

Александр Лукашенко и белорусские офицеры President.gov.by

Возможно, в этой сложной «многоходовочке» — сразу несколько целей и вовсе нет правых и виноватых. Политика в наше время столь трудна для восприятия нормального человека, что порой ему трудно различить, где борьба за власть заявленными методами, а где банальное воровство, коррупция, месть, тщеславие и клинические формы местечкового безумства.

В любом случае ещё один показательный процесс накануне приблизившегося финала президентской кампании пойдёт Лукашенко на пользу. Он снова идёт на «выборы» под лозунгами борьбы с коррупцией, наведения порядка и улучшения жизни широких масс. За четверть века бессменный лидер немало сделал для утверждения мифа о вечном возвращении.

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