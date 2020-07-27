Минск, , 12:55 — REGNUM Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в Совбезе, госмонополии «Белтелеком», Нацбанке, а также других государственных и частных структурах огласил 27 июля Верховный суд Белоруссии. В прессе процесс получил известность как «дело Втюрина».

Приговор оглашён в отношении 16 подсудимых, обвинявшихся в коррупции при поставках для белорусских госорганизаций телекоммуникационного оборудования, оргтехники и программного обеспечения. Среди осужденных — два гражданина России.

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Граждане России, представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, признаны виновными в передаче взятки на $190 тыс. и приговорены к 2 годам лишения свободы (каждый).

Андрей Втюрин, занимавший должность заместителя госсекретаря Совета безопасности республики, а до этого возглавлявший Службу безопасности президента, признан виновным в получении взятки в $192 тыс. и приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он лишён звания полковника и попал под конфискацию.

Сергей Сиводедов, занимавший должность гендиректора РУП «Белтелеком», признан виновным в получении взятки в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. Он сотрудничал со следствием и получил 7 лет лишения свободы.

Игорь Кудасов, занимавший на момент ареста должность начальника главного управления платёжной системы и цифровых технологий Нацбанка республики, признан виновным в получении взяток на сумму не менее $30 тыс. и приговорён к 3 годам лишения свободы. Он освобождён от наказания в связи с истечением срока давности и сотрудничества со следствием.

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Признаны виновными в получении взяток на $868,75 тыс. теперь уже бывшие председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и Андрей Подгорный — они приговорены к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией. На момент ареста занимавший должность директора Информационно-вычислительного центра белорусского минфина Юрий Зданевич за получение взятки $82,5 тыс. приговорён к 7 годам лишения свободы.

Руководитель минской фирмы «Мобильный сервис» Владимир Жилин признан виновным в даче взяток на $900 тыс. и приговорён к 4 годам лишения свободы. За дачу взяток и получение незаконной выгоды к 3 годам приговорён теперь уже бывший исполнительный директор Банка БелВЭБ Юрий Пономарев.

Начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк» (на момент ареста) Алексей Милованов признан виновным в получении взятки на сумму $27 тыс. и приговорён к 6 годам лишения свободы.

Напомним, «дело Втюрина» стало самым резонансным уголовным делом о коррупции, поразившей высшее руководство Белоруссии. Аресты фигурантов и ход дела неоднократно комментировал Александр Лукашенко.

КГБ Белоруссии в ходе расследования информировал: у взяткополучателей изъято более $1,65 млн, более 62 тыс. евро и более 1 кг золота. Самые громкие аресты были произведены весной 2019 года.

Госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась, несмотря на коррупционный скандал, в 2019 году был согласован на должность генсека ОДКБ, получил назначение и в 2020 году возглавил организацию. Ряд других высокопоставленных чиновников также сохранили свои кресла.

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