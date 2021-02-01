Бишкек, 1 февраля, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект изменений в Налоговый кодекс, предлагающих ежегодно увеличивать базовую ставку акцизного налога на бензин на 2 000 сомов (1 800 рублей) за тонну.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Группа из десяти депутатов утверждают, что эти деньги будут направляться в дорожный фонд и тратиться только на сохранение и развитие дорожной сети и выплаты внешнего долга республики.

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При этом авторы документа подчеркивают, что реставрация и модернизация дорог в Киргизии проводится преимущественно на деньги, поступающие из-за рубежа в виде кредитов и грантов.

«Критически высоки риски, связанные с зависимостью бюджета дорожной отрасли от внешней помощи иностранных государств и международных доноров, а также с ростом бремени государственного долга», — уверяют парламентарии.

Отметим, по словам киргизстанских чиновников, деньги, поступающие от ежегодно уплачиваемого автовладельцами налога на транспорт, также направляются на ремонт и модернизацию дорожной сети Киргизии.

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