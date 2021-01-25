Бишкек, , 18:13 — REGNUM Антикоррупционная служба уличила директора департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорог Киргизии в незаконном обогащении. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

По данным следствия, этот чиновник за время работы на госслужбе приобрел в собственность дорогостоящие дома и квартиры, а также большое количество коров, совокупная стоимость которых многократно превышает его официальные доходы.

В частности, ему фактически принадлежат три особняка и несколько автомобилей представительского класса. Также выяснилось, что ранее он владел еще одним особняком и не менее чем 20 квартирами в центральной части столицы Киргизии.

Кроме того, установлены регулярные поездки чиновника минтранса и его родственников на дорогостоящие курорты дальнего зарубежья.

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Для того, чтобы скрыть факт своего незаконного обогащения он регистрировал приобретаемое имущество на близких родственников и аффилированных лиц, которые также не имеют официально подтверждаемых доходов.

В антикоррупционной службе считают, что чиновник приобретал имущество за счет государственных закупок по строительству дорог республиканского значения, для реализации которых из бюджета Киргизии ежегодно выделяется более 3 млрд сомов (около 2,7 млрд рублей).

Против директора департамента дорожного хозяйства возбудили уголовное дело по статье «Незаконное обогащение». Сейчас киргизстанские спецслужбы пытаются установить личности других чиновников министерства транспорта и дорог, являющихся его соучастниками в реализации коррупционных схем.

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