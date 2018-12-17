Министр транспорта Киргизии ушел в отставку из-за коррупции

Бишкек, , 09:43 — REGNUM Министра транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков отставку принял и подписал указ о его освобождении от занимаемой должности главы транспортного ведомства.

Отметим, что поводом для увольнения Калилова послужил арест его заместителя Азимкана Жусубалиева при получении взятки в размере $50 тысяч (3,3 млн рублей). По информации следственных органов, замминистра транспорта должен был получить в общей сложности $520 тысяч (34,7 млн рублей) «вознаграждения» за лоббирование интересов иностранной дорожно-строительной компании».Читайте также: Замминистра транспорта Киргизии арестовали за вымогательство $520 тысяч

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе заседания совета безопасности республики в резкой форме потребовал отстранить от работы министра транспорта Жамшитбека Калилова из-за того, что его заместителя задержали по подозрению в получении особо крупной взятки.

Читайте также: «Позор!»: президент Киргизии устроил разнос министру транспорта