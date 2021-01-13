Президент России Владимир Путин на первом в 2021 году совещании с правительством 13 января обсуждает результаты строительства дорог и планы на 2021 — 2023 годы.

С докладами выступают вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее Владимир Путин отмечал ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы улучшить ситуацию в дорожном хозяйстве. В 2019 году, среди прочего, президент России упоминал необходимость:

[[[list-0]]]

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Дороги
14:59 13.01.2021

В России необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры и транспорта, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы должны уделить внимание развитию инфраструктуры вообще. Имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта», — сказал президент.

Читайте также: Путин заявил о необходимости заняться развитием инфраструктуры в России

15:02 13.01.2021

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть «некоторое снижение по коронавирусу, но успокаиваться нельзя».

15:03 13.01.2021

Президент РФ Владимир Путин признал, что в мире не удаётся победить коронавирус.

15:05 13.01.2021

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил врачей за работу в праздники.

15:06 13.01.2021

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова на первом в 2021 году совещании правительства сообщила о ситуации в борьбе с COVID в России.

«В России развернуто 277 000 ковидных коек. На утро 12 января в среднем занятость коек составила 69,2%.

Объем производства отечественных лекарственных препаратов с начала 2020 года возрос в разы. Средненедельный прирост ковидной продукции, если сравнивать декабрь с апрелем, возрос на 301%.

В 2020 году закуплено 2936 автомобилей скорой медицинской помощи».

15:10 13.01.2021

В России наблюдается снижение темпов прироста случаев заражения коронавирусом, но успокаивать это не должно, сообщил 13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно. Мы видим то, что происходит в отдельных странах, в частности, в Великобритании. С тревогой за этим наблюдаем», — заявил президент.

Читайте подробнее: Путин: снижение темпов распространения коронавируса не должно успокаивать

15:11 13.01.2021

Путин: со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру.

15:11 13.01.2021

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире.

15:12 13.01.2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности начать всеобщую вакцинацию населения с 18 января.

15:15 13.01.2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в гражданский оборот в России до конца января 2021 года поступит 2,1 млн доз вакцины от COVID-19.

15:16 13.01.2021

Российская вакцина от коронавирусной инфекции является лучшей в мире, это показывает практика, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Читайте подробнее: Путин назвал российскую вакцину лучшей в мире

15:18 13.01.2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы коронавируса изучают на животных.

15:22 13.01.2021

В России нужно переходить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Прошу уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы. Так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Подробности в материале: Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации

15:34 13.01.2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма COVID-19.

15:38 13.01.2021

Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, которая складывается в Великобритании. Об этом сегодня, 13 января, в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Подробности в материале: Путин: Россия встревожена ситуацией с коронавирусом в Великобритании

15:39 13.01.2021

Проведение плановых проверок должно быть сведено к минимуму, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками. То есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан, либо окружающей среде», — сказал глава государства.

Читайте также: Путин назвал обязательные условия для проведения плановых проверок

15:41 13.01.2021

В электронный формат до конца 2021 года в России планируется перевести 100 различных государственных услуг. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Чиновник отметил, что посещаемость официального портала госуслуг в России непрерывно растет. Это обстоятельство, по его мнению, говорит о том, что население страны все чаще предпочитает оформлять услуги в электронном виде. Чтобы соответствовать этому общественному запросу, правительство планирует до конца 2022 года перевести в электронный формат все социально значимые услуги — в общей сложности 169 госуслуг.

Подробности в материале: До конца года в России 100 госуслуг станут доступны через интернет

15:47 13.01.2021

В 2021 году в России наиболее часто употребляемые документы можно будет использовать в специальном мобильном приложении. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Это позволит гражданам не носить с собой бумажные носители, а поместить все необходимые документы и справки в одно специальное приложение на смартфоне. Правда, пока эта возможность будет носить экспериментальный, а не массовый характер, отметил чиновник.

Подробности в материале: В России паспорта готовятся заменить приложением в смартфонах

15:47 13.01.2021

Ремонт дорог. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

15:58 13.01.2021

В нормативное состояние к 2024 году будет приведено 85% всех дорог в 105 крупнейших агломерациях России. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Дополнительно к 2030 году приведем в нормативное состояние 85% дорог в еще 51 средней агломерации и 35 населённых пунктах Дальнего Востока», — пообещал Хуснуллин.

Читайте подробнее: К 2024 году 85% дорог в крупнейших городах РФ приведут к нормативам

16:07 13.01.2021

В России удалось реализовать все планы по строительству дорог, которые были утверждены на 2020 год. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Достигнуть это удалось за счет того, что в период самоизоляции и ограничений было принято решение не прекращать строительство транспортной инфраструктуры.

Читайте подробнее: Хуснуллин: в 2020 году в России выполнили план по строительству дорог

16:10 13.01.2021

Владимир Путин во время совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции). Фото: Kremlin.ru

16:12 13.01.2021

Президент России Владимир Путин 13 января предложил передать сложные вопросы экономического планирования первому вице-премьеру Андрею Белоусову, который когда-то работал в Госплане.

Об этом: Путин пошутил о работе Андрея Белоусова в Госплане

16:16 13.01.2021

В Нижегородской области в 2021 году отремонтируют 11 мостов в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Работы запланированы в Нижнем Новгороде, а также в Ветлужском, Варнавинском, Уренском, Вознесенском, Лысковском, Бутурлинском, Шатковском, Вачском, Ковернинском районах. На эти цели предусмотрено более 400 млн рублей.

Об этом: В Нижегородской области отремонтируют 11 мостов

16:19 13.01.2021

Президент РФ Владимир Путин перечислил регионы, отстающие по дорожному строительству: это Пермский край, Смоленская область, Крым, Астраханская и Ростовская области, Карелия, Мордовия, Липецкая, Мурманская и Рязанская области и Еврейская АО.

16:22 13.01.2021

По данным Росавтодора, в 2020 году свыше 190 км федеральных автомагистралей расширили до четырех и шести полос движения, устроили более 400 км искусственного электроосвещения, установили свыше 120 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и более 200 светофорных объектов.

До 2022 года на федеральной сети дорог планируется установить порядка 1 тыс. км осевого барьерного ограждения, а до 2024 года — оснастить системами разделения транспортных потоков все федеральные трассы.

Читайте также: В России отчитались о ремонте мостов и путепроводов

16:24 13.01.2021

По данным Росавтодора, в 2020 году в России отремонтировано 157 мостовых сооружений, из них после капитального ремонта в эксплуатацию введено 63 моста и путепровода. Общая протяженность объектов составила 11 759 пог. м.

В 2021 году Росавтодор планирует ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 56 искусственных сооружений общей протяженностью 3395 пог. м. Еще 54 моста и путепровода протяженностью 6646 пог. м обновят в рамках ремонта.

Читайте также: Росавтодор рассказал о причинах снижения аварийности на федеральных трассах

16:30 13.01.2021

Ключевой задачей правительства России на 2021 год в плане дорожного строительства является корректировка планов в соответствии с экономическими возможностями. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Ключевая задача — сбалансировать все программы и проекты дорожного строительства с учтём наших экономических возможностей», — сказал Хуснуллин.

Читайте также: Хуснуллин назвал главную задачу по строительству дорог на 2021 год

16:37 13.01.2021

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скоординировать с представителями регионов решения в сфере развития транспортной инфраструктуры при подготовке единой стратегии.

На совещании с членами правительства президент обратился к Мишустину, отметив, что будет готовиться «ряд вопросов системного, большого характера» для обсуждения в Госсовете, чтобы согласовать политику на региональном и федеральном уровнях.

Подробности в материале: Путин поручил Мишустину обсудить с регионами решения по транспорту

16:41 13.01.2021

В России следует активнее привлекать внебюджетные средства для строительства дорог. Такое мнение 13 января высказал министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению главы Минфина РФ, в дорожную отрасль следует активнее привлекать частные средства. Сделать это можно в том числе за счет инфраструктурных облигаций или иных механизмов.

Подробности в материале: Силуанов счёл ненормальным строительство дорог только за счет бюджета

16:46 13.01.2021

Инфраструктурные облигации, как один из способов привлечения средств для строительства дорог, планируется ввести в России. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Прорабатываем различные механизмы привлечения внебюджетного финансирования, такие как выпуск инфраструктурных облигаций», — заявил Хуснуллин.

Читайте подробнее: В России могут ввести инфраструктурные облигации

17:27 13.01.2021

Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Фото: Kremlin.ru

18:36 13.01.2021

Массовая кампания по вакцинации от коронавируса требует решения вопроса ответственности за поствакцинальные осложнения, считает депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

Читайте также: В Госдуме настаивают на повышенных выплатах при осложнениях от прививки

19:12 13.01.2021

Ремонт дороги. Дарья Драй © ИА REGNUM