Президент России Владимир Путин на первом в 2021 году совещании с правительством 13 января обсуждает результаты строительства дорог и планы на 2021 — 2023 годы. С докладами выступают вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов. Ранее Владимир Путин отмечал ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы улучшить ситуацию в дорожном хозяйстве. В 2019 году, среди прочего, президент России упоминал необходимость: [[[list-0]]] Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

14:59 13.01.2021 В России необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры и транспорта, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Мы должны уделить внимание развитию инфраструктуры вообще. Имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта», — сказал президент. Читайте также: Путин заявил о необходимости заняться развитием инфраструктуры в России

15:02 13.01.2021 Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть «некоторое снижение по коронавирусу, но успокаиваться нельзя».

15:03 13.01.2021 Президент РФ Владимир Путин признал, что в мире не удаётся победить коронавирус.

15:05 13.01.2021 Президент РФ Владимир Путин поблагодарил врачей за работу в праздники.

15:06 13.01.2021 Зампредседателя правительства Татьяна Голикова на первом в 2021 году совещании правительства сообщила о ситуации в борьбе с COVID в России. «В России развернуто 277 000 ковидных коек. На утро 12 января в среднем занятость коек составила 69,2%. Объем производства отечественных лекарственных препаратов с начала 2020 года возрос в разы. Средненедельный прирост ковидной продукции, если сравнивать декабрь с апрелем, возрос на 301%. В 2020 году закуплено 2936 автомобилей скорой медицинской помощи».

15:10 13.01.2021 В России наблюдается снижение темпов прироста случаев заражения коронавирусом, но успокаивать это не должно, сообщил 13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. «Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно. Мы видим то, что происходит в отдельных странах, в частности, в Великобритании. С тревогой за этим наблюдаем», — заявил президент. Читайте подробнее: Путин: снижение темпов распространения коронавируса не должно успокаивать

15:11 13.01.2021 Путин: со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру.

15:11 13.01.2021 Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире.

15:12 13.01.2021 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности начать всеобщую вакцинацию населения с 18 января.

15:15 13.01.2021 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в гражданский оборот в России до конца января 2021 года поступит 2,1 млн доз вакцины от COVID-19.

15:16 13.01.2021 Российская вакцина от коронавирусной инфекции является лучшей в мире, это показывает практика, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте подробнее: Путин назвал российскую вакцину лучшей в мире

15:18 13.01.2021 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы коронавируса изучают на животных.

15:22 13.01.2021 В России нужно переходить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Прошу уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы. Так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Подробности в материале: Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации

15:34 13.01.2021 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма COVID-19.

15:38 13.01.2021 Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, которая складывается в Великобритании. Об этом сегодня, 13 января, в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: Россия встревожена ситуацией с коронавирусом в Великобритании

15:39 13.01.2021 Проведение плановых проверок должно быть сведено к минимуму, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками. То есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан, либо окружающей среде», — сказал глава государства. Читайте также: Путин назвал обязательные условия для проведения плановых проверок

15:41 13.01.2021 В электронный формат до конца 2021 года в России планируется перевести 100 различных государственных услуг. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Чиновник отметил, что посещаемость официального портала госуслуг в России непрерывно растет. Это обстоятельство, по его мнению, говорит о том, что население страны все чаще предпочитает оформлять услуги в электронном виде. Чтобы соответствовать этому общественному запросу, правительство планирует до конца 2022 года перевести в электронный формат все социально значимые услуги — в общей сложности 169 госуслуг. Подробности в материале: До конца года в России 100 госуслуг станут доступны через интернет

15:47 13.01.2021 В 2021 году в России наиболее часто употребляемые документы можно будет использовать в специальном мобильном приложении. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Это позволит гражданам не носить с собой бумажные носители, а поместить все необходимые документы и справки в одно специальное приложение на смартфоне. Правда, пока эта возможность будет носить экспериментальный, а не массовый характер, отметил чиновник. Подробности в материале: В России паспорта готовятся заменить приложением в смартфонах

15:47 13.01.2021 Ремонт дорог. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

15:58 13.01.2021 В нормативное состояние к 2024 году будет приведено 85% всех дорог в 105 крупнейших агломерациях России. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. «Дополнительно к 2030 году приведем в нормативное состояние 85% дорог в еще 51 средней агломерации и 35 населённых пунктах Дальнего Востока», — пообещал Хуснуллин. Читайте подробнее: К 2024 году 85% дорог в крупнейших городах РФ приведут к нормативам

16:07 13.01.2021 В России удалось реализовать все планы по строительству дорог, которые были утверждены на 2020 год. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Достигнуть это удалось за счет того, что в период самоизоляции и ограничений было принято решение не прекращать строительство транспортной инфраструктуры. Читайте подробнее: Хуснуллин: в 2020 году в России выполнили план по строительству дорог

16:10 13.01.2021 Владимир Путин во время совещания с членами правительства (в режиме видеоконференции). Фото: Kremlin.ru

16:12 13.01.2021 Президент России Владимир Путин 13 января предложил передать сложные вопросы экономического планирования первому вице-премьеру Андрею Белоусову, который когда-то работал в Госплане. Об этом: Путин пошутил о работе Андрея Белоусова в Госплане

16:16 13.01.2021 В Нижегородской области в 2021 году отремонтируют 11 мостов в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Работы запланированы в Нижнем Новгороде, а также в Ветлужском, Варнавинском, Уренском, Вознесенском, Лысковском, Бутурлинском, Шатковском, Вачском, Ковернинском районах. На эти цели предусмотрено более 400 млн рублей. Об этом: В Нижегородской области отремонтируют 11 мостов

16:19 13.01.2021 Президент РФ Владимир Путин перечислил регионы, отстающие по дорожному строительству: это Пермский край, Смоленская область, Крым, Астраханская и Ростовская области, Карелия, Мордовия, Липецкая, Мурманская и Рязанская области и Еврейская АО.

16:22 13.01.2021 По данным Росавтодора, в 2020 году свыше 190 км федеральных автомагистралей расширили до четырех и шести полос движения, устроили более 400 км искусственного электроосвещения, установили свыше 120 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и более 200 светофорных объектов. До 2022 года на федеральной сети дорог планируется установить порядка 1 тыс. км осевого барьерного ограждения, а до 2024 года — оснастить системами разделения транспортных потоков все федеральные трассы. Читайте также: В России отчитались о ремонте мостов и путепроводов

16:24 13.01.2021 По данным Росавтодора, в 2020 году в России отремонтировано 157 мостовых сооружений, из них после капитального ремонта в эксплуатацию введено 63 моста и путепровода. Общая протяженность объектов составила 11 759 пог. м. В 2021 году Росавтодор планирует ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 56 искусственных сооружений общей протяженностью 3395 пог. м. Еще 54 моста и путепровода протяженностью 6646 пог. м обновят в рамках ремонта. Читайте также: Росавтодор рассказал о причинах снижения аварийности на федеральных трассах

16:30 13.01.2021 Ключевой задачей правительства России на 2021 год в плане дорожного строительства является корректировка планов в соответствии с экономическими возможностями. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. «Ключевая задача — сбалансировать все программы и проекты дорожного строительства с учтём наших экономических возможностей», — сказал Хуснуллин. Читайте также: Хуснуллин назвал главную задачу по строительству дорог на 2021 год

16:37 13.01.2021 Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скоординировать с представителями регионов решения в сфере развития транспортной инфраструктуры при подготовке единой стратегии. На совещании с членами правительства президент обратился к Мишустину, отметив, что будет готовиться «ряд вопросов системного, большого характера» для обсуждения в Госсовете, чтобы согласовать политику на региональном и федеральном уровнях. Подробности в материале: Путин поручил Мишустину обсудить с регионами решения по транспорту

16:41 13.01.2021 В России следует активнее привлекать внебюджетные средства для строительства дорог. Такое мнение 13 января высказал министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы Минфина РФ, в дорожную отрасль следует активнее привлекать частные средства. Сделать это можно в том числе за счет инфраструктурных облигаций или иных механизмов. Подробности в материале: Силуанов счёл ненормальным строительство дорог только за счет бюджета

16:46 13.01.2021 Инфраструктурные облигации, как один из способов привлечения средств для строительства дорог, планируется ввести в России. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным. «Прорабатываем различные механизмы привлечения внебюджетного финансирования, такие как выпуск инфраструктурных облигаций», — заявил Хуснуллин. Читайте подробнее: В России могут ввести инфраструктурные облигации

17:27 13.01.2021 Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Фото: Kremlin.ru

18:36 13.01.2021 Массовая кампания по вакцинации от коронавируса требует решения вопроса ответственности за поствакцинальные осложнения, считает депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме настаивают на повышенных выплатах при осложнениях от прививки