Президент России Владимир Путин сегодня, 12 января, проводит рабочую встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Одной из тем встречи станет выход образовательных учреждений из режима дистанционного обучения. Ранее глава профильного ведомства не раз подчёркивал, что «дистант» не заменит традиционный формат. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию об этом событии.

Школа. Иван Шилов ИА REGNUM

13:31 12.01.2021 Президент России Владимир Путин интересуется готовностью школьной системы к работе.

13:32 12.01.2021 Министр просвещения России Сергей Кравцов: в целом справляемся. Мы уже создали образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение.

13:33 12.01.2021 Привлекли дополнительно 300 миллиардов рублей, построим на 500 школ больше.

13:34 12.01.2021 В 2020-м году снизили бюрократическую отчётность для учителей.

13:34 12.01.2021 В 2020-м году в первые вырос средний балл поступления в педагогические вузы — Кравцов.

13:35 12.01.2021 810 000 классных руководителей доплаты с 1 сентября получают. Таков ответ Кравцова на претензию президента Владимира Путина относительно жалоб педагогов.

13:35 12.01.2021 Путин попросил уточнить, есть ли проблемы с дополнительными выплатами педагогам.

13:36 12.01.2021 Кравцов перевёл разговор в другое русло.

13:36 12.01.2021 Потом признался, что существуют некоторые вопросы с доплатами педагогам в техникумах.

13:37 12.01.2021 Кравцов отметил, что важно оценить вклад каждого региона в развитие национальных целей страны.

13:40 12.01.2021 Путин — министру просвещения России Сергею Кравцову: «Я думаю, что у Вас есть много, что сказать, тем не менее хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих. Это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн».

13:40 12.01.2021 Путин: «У нас планы к 2021 году — закончить целиком оборудование всех школьных учреждений страны скоростным интернетом. Как идет эта работа? Да, и потом, некоторые еще шаги, планируемые Министерством до 2024 года, что будет там?»

13:41 12.01.2021 Кравцов: «Владимир Владимирович, в целом хочу сказать, что 2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся. Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения». Цитата с сайта Кремля.

13:43 12.01.2021 «Мы уже создали цифровую образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», — пояснил президенту Сергей Кравцов.

13:45 12.01.2021 Встреча с Министром просвещения Сергеем Кравцовым. Цитата с сайта Кремля.

13:46 12.01.2021 Министр просвещения России Сергей Кравцов: «Что касается задач на 2024 год, то согласно поручениям, Владимир Владимирович, в прошлом году построили 828 детских садов на 122 тысячи мест, в этом году построим 767 детских садов».

13:46 12.01.2021 В прошлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. И с этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 миллион 200 тысяч новых мест. Важно, что мы привлекли, договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше — Кравцов.

13:47 12.01.2021 Про учителей. Кравцов сказал, что им было сложно в прошлом году, но в целом его коллеги справились: «Были всегда на связи со своими учениками, это было важно особенно для старшеклассников, которые сдавали Единый государственный экзамен. В прошлом году снизили бюрократическую отчетность для учителей. Вам неоднократно об этом говорили учителя, сегодня определили вместе с Рособрнадзором минимальный перечень документов, который должен заполнить учитель, остальные бумажки отвлекать не должны».

13:48 12.01.2021 Также министр просвещения доложил президенту, что в России с 2021 года вводят единую систему подготовки педагогических работников: «Уже видим положительный эффект от передачи педагогических вузов в ведение Министерства просвещения. Хотел бы поблагодарить Вас за поддержку этого решения. В прошлом году впервые вырос средний балл поступления в педагогические вузы. Будем заниматься вопросами заработных плат».

13:50 12.01.2021 На встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, цитата с сайта Кремля.

13:50 12.01.2021 России удалось сформировать эффективную систему дистанционного образования на фоне пандемии. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: «С основными вызовами справляемся» — Кравцов отчитался Путину

13:51 12.01.2021 Путин — Кравцову: «В ходе большой пресс-конференции с элементами прямой линии поступали вопросы о выплате денег за классное руководство. Я читал, некоторые Ваши коллеги обращают внимание и жалуются на то, что им эти деньги не выплачивают».

13:52 12.01.2021 Кравцов: «Владимир Владимирович, что касается выплат за классное руководство, этот вопрос находится на постоянном контроле. 810 тысяч классных руководителей с 1 сентября адресные доплаты получают. Они отдельной строкой выделены. Мы контролируем этот вопрос с Росказначейством и с Федеральной налоговой службой. Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть. Но мы ей занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к Вам на «горячую линию», точно отработаем и доложим по результатам».

13:52 12.01.2021 Путин: Что значит «проблемы есть», я не понял? Просто им не платят?

13:53 12.01.2021 Кравцов — Путину: «Дело в том, что дополнительные выплаты выплачиваются учителям средних общеобразовательных учреждений. Есть техникумы, где также работают и занимаются воспитательной работой. Это, кстати, хотел отдельно сказать. В прошлом году были приняты Ваши поправки в закон «Об образовании» об усилении воспитательной работы в школах. С этого года в десяти регионах вводится ставка советника директора по воспитательной работе с дополнительной доплатой 15 тысяч рублей».

13:53 12.01.2021 Путин: Но за классное руководство платят только в общеобразовательных школах?

13:54 12.01.2021 Кравцов: «Да, только в общеобразовательных школах. Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в правительстве решаем. Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем, потому что у нас в прошлом году принята стратегия развития среднего профессионального образования, мы синхронизируем программы подготовки в колледжах, а в колледжи после 9 класса идут 60 процентов выпускников, и достаточно большой интерес к техническим специальностям. Поэтому очень важно, чтобы самореализовывались ребята и трудоустраивались по той специальности, по которой они заканчивают колледж, в своем городе, в регионе». Цитата с сайта Кремля.

13:55 12.01.2021 В завершение встречи Кравцов доложил Путину, что с 2021 г. в России вводится мотивирующий мониторинг для регионов по всем количественным и качественным показателям: «И строительство школ и детских садов, и система воспитания, повышение квалификации учителей. Важно оценить вклад каждого региона в реализацию поставленных Вами профильных для Министерства национальных целей развития страны».

13:56 12.01.2021 Министр просвещения Сергей Кравцов. Цитата с сайта Кремля.

13:58 12.01.2021 За четыре года в России создадут 1 млн 200 тыс. новых мест в школах. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: В России запускается проект по строительству почти 2000 школ — Кравцов

14:02 12.01.2021 Выплаты за классное руководство могут не доходить до классных руководителей в техникумах и колледжах. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Кравцов признал трудности с адресными доплатами классным руководителям

14:07 12.01.2021 За классное руководство в России доплаты положены пока что только в общеобразовательных школах, но это практика будет расширена. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече президента России Владимиром Путиным. Читайте также: Кравцов пообещал расширить выплаты за классное руководство

14:38 12.01.2021 Школьный класс. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

15:09 12.01.2021 Напомним, ещё в августе министр просвещения Кравцов рассказал о выплатах для классных руководителей с 1 сентября. Тогда он пообещал, что министерство будет следить за неукоснительным соблюдением правила сохранения всех региональных выплат за классное руководство.

15:42 12.01.2021 А вот в Приморье ещё в декабре учителя жаловались, что не получили доплат за классное руководство. Министр просвещения, конечно, должен знать об этом. Не так ли? Читайте подробнее: В районах Приморья учителя не получили доплат за классное руководство

16:23 12.01.2021 Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. edu.gov.ru

17:13 12.01.2021 Министр просвещения в очередной раз подчеркнул, что дистанционное обучение — вынужденная мера. Это временно, вновь и вновь заверяет Кравцов. Однако многие родители ему не верят.

18:11 12.01.2021 Президент России Владимир Путин с министром просвещения Сергеем Кравцовым. kremlin.ru

18:49 12.01.2021 Напомним, что во время встречи с президентом России министр просвещения рассказал о создании цифровой образовательной среды, которая призвана дополнить традиционный формат обучения и усилить классическое образование.

18:50 12.01.2021 Как сообщало ИА REGNUM, стандарт «Цифровая школа» вынесен на общественное обсуждение.

19:09 12.01.2021 В Министекрстве просвещения РФ рассказали о деталях проекта «Цифровая школа».

19:10 12.01.2021 В российских школах также предлагают внедрить систему распознавания лиц.

20:42 12.01.2021 Школьный класс. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:39 12.01.2021 Дистанционное образование. (сс) Е. Самарин. Mos.ru

07:01 Дистанционное обучение. Источник: mos.ru

07:45 В Якутии прокуратура добилась выплаты учителям за классное руководство с учётом повышенного районного коэффициента. Подробности в материале: В Якутии учителям недоплатили за классное руководство десятки млн рублей

08:58 Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организаций дистанционного обучения на дому работает в режиме 24/7.

10:46 Дистанционное обучение. Источник: mos.ru

14:05 У школьной доски. Источник: пресс-служба Минпросвещения России