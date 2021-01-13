Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Минпросвещения — трансляция
Президент России Владимир Путин интересуется готовностью школьной системы к работе.
Министр просвещения России Сергей Кравцов: в целом справляемся. Мы уже создали образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение.
Привлекли дополнительно 300 миллиардов рублей, построим на 500 школ больше.
В 2020-м году снизили бюрократическую отчётность для учителей.
В 2020-м году в первые вырос средний балл поступления в педагогические вузы — Кравцов.
810 000 классных руководителей доплаты с 1 сентября получают. Таков ответ Кравцова на претензию президента Владимира Путина относительно жалоб педагогов.
Путин попросил уточнить, есть ли проблемы с дополнительными выплатами педагогам.
Кравцов перевёл разговор в другое русло.
Потом признался, что существуют некоторые вопросы с доплатами педагогам в техникумах.
Кравцов отметил, что важно оценить вклад каждого региона в развитие национальных целей страны.
Путин — министру просвещения России Сергею Кравцову:
«Я думаю, что у Вас есть много, что сказать, тем не менее хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих. Это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн».
Путин: «У нас планы к 2021 году — закончить целиком оборудование всех школьных учреждений страны скоростным интернетом. Как идет эта работа? Да, и потом, некоторые еще шаги, планируемые Министерством до 2024 года, что будет там?»
Кравцов: «Владимир Владимирович, в целом хочу сказать, что 2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся. Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение.
Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения».
Цитата с сайта Кремля.
«Мы уже создали цифровую образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», — пояснил президенту Сергей Кравцов.
Встреча с Министром просвещения Сергеем Кравцовым. Цитата с сайта Кремля.
Министр просвещения России Сергей Кравцов: «Что касается задач на 2024 год, то согласно поручениям, Владимир Владимирович, в прошлом году построили 828 детских садов на 122 тысячи мест, в этом году построим 767 детских садов».
В прошлом году построили 277 школ на 169 тысяч мест. И с этого года начнем четырехлетний проект по строительству 1910 школ на 1 миллион 200 тысяч новых мест. Важно, что мы привлекли, договорились с ВЭБом и Сбербанком о дополнительных 300 миллиардах рублей и построим на 500 школ больше — Кравцов.
Про учителей. Кравцов сказал, что им было сложно в прошлом году, но в целом его коллеги справились:
«Были всегда на связи со своими учениками, это было важно особенно для старшеклассников, которые сдавали Единый государственный экзамен. В прошлом году снизили бюрократическую отчетность для учителей. Вам неоднократно об этом говорили учителя, сегодня определили вместе с Рособрнадзором минимальный перечень документов, который должен заполнить учитель, остальные бумажки отвлекать не должны».
Также министр просвещения доложил президенту, что в России с 2021 года вводят единую систему подготовки педагогических работников:
«Уже видим положительный эффект от передачи педагогических вузов в ведение Министерства просвещения. Хотел бы поблагодарить Вас за поддержку этого решения. В прошлом году впервые вырос средний балл поступления в педагогические вузы. Будем заниматься вопросами заработных плат».
На встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, цитата с сайта Кремля.
России удалось сформировать эффективную систему дистанционного образования на фоне пандемии. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: «С основными вызовами справляемся» — Кравцов отчитался Путину
Путин — Кравцову: «В ходе большой пресс-конференции с элементами прямой линии поступали вопросы о выплате денег за классное руководство. Я читал, некоторые Ваши коллеги обращают внимание и жалуются на то, что им эти деньги не выплачивают».
Кравцов: «Владимир Владимирович, что касается выплат за классное руководство, этот вопрос находится на постоянном контроле. 810 тысяч классных руководителей с 1 сентября адресные доплаты получают. Они отдельной строкой выделены.
Мы контролируем этот вопрос с Росказначейством и с Федеральной налоговой службой. Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть. Но мы ей занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к Вам на «горячую линию», точно отработаем и доложим по результатам».
Путин: Что значит «проблемы есть», я не понял? Просто им не платят?
Кравцов — Путину: «Дело в том, что дополнительные выплаты выплачиваются учителям средних общеобразовательных учреждений. Есть техникумы, где также работают и занимаются воспитательной работой.
Это, кстати, хотел отдельно сказать. В прошлом году были приняты Ваши поправки в закон «Об образовании» об усилении воспитательной работы в школах. С этого года в десяти регионах вводится ставка советника директора по воспитательной работе с дополнительной доплатой 15 тысяч рублей».
Путин: Но за классное руководство платят только в общеобразовательных школах?
Кравцов:
«Да, только в общеобразовательных школах. Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в правительстве решаем. Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем, потому что у нас в прошлом году принята стратегия развития среднего профессионального образования, мы синхронизируем программы подготовки в колледжах, а в колледжи после 9 класса идут 60 процентов выпускников, и достаточно большой интерес к техническим специальностям. Поэтому очень важно, чтобы самореализовывались ребята и трудоустраивались по той специальности, по которой они заканчивают колледж, в своем городе, в регионе».
Цитата с сайта Кремля.
В завершение встречи Кравцов доложил Путину, что с 2021 г. в России вводится мотивирующий мониторинг для регионов по всем количественным и качественным показателям:
«И строительство школ и детских садов, и система воспитания, повышение квалификации учителей. Важно оценить вклад каждого региона в реализацию поставленных Вами профильных для Министерства национальных целей развития страны».
Министр просвещения Сергей Кравцов. Цитата с сайта Кремля.
За четыре года в России создадут 1 млн 200 тыс. новых мест в школах. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: В России запускается проект по строительству почти 2000 школ — Кравцов
Выплаты за классное руководство могут не доходить до классных руководителей в техникумах и колледжах. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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За классное руководство в России доплаты положены пока что только в общеобразовательных школах, но это практика будет расширена. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече президента России Владимиром Путиным.
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Напомним, ещё в августе министр просвещения Кравцов рассказал о выплатах для классных руководителей с 1 сентября.
Тогда он пообещал, что министерство будет следить за неукоснительным соблюдением правила сохранения всех региональных выплат за классное руководство.
А вот в Приморье ещё в декабре учителя жаловались, что не получили доплат за классное руководство. Министр просвещения, конечно, должен знать об этом. Не так ли?
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Министр просвещения в очередной раз подчеркнул, что дистанционное обучение — вынужденная мера. Это временно, вновь и вновь заверяет Кравцов.
Однако многие родители ему не верят.
Напомним, что во время встречи с президентом России министр просвещения рассказал о создании цифровой образовательной среды, которая призвана дополнить традиционный формат обучения и усилить классическое образование.
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