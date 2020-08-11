Москва, , 08:16 — REGNUM Абсолютно все классные руководители российских школ с нового учебного года начнут получать федеральную надбавку размером в пять тысяч рублей ежемесячно. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«По поручению президента с первого сентября все классные руководители в стране начнут получать федеральную выплату в пять тысяч рублей — со всеми регионами уже заключены соглашения на выплату средств. Причем не важно, сколько детей в классе — 25 или всего лишь пять. Абсолютно все классные руководители будут получать эту ежемесячную надбавку», — сказал Кравцов.

По его словам, ведомство будет следить за неукоснительным соблюдением правила сохранения всех региональных выплат за классное руководство.

Кравцов отметил, что с 1 сентября свою работу по вопросам данных выплат начнёт «горячая линия».