Москва, , 18:19 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 11 января 2021 года запущена процедура обсуждения текста проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерациии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении стандарта «Цифровая школа»».

В пояснительной записке кратко перечисляются основные положения проекта ведомственного акта, а именно:

требования к оснащению государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего‎ и (или) среднего профессионального образования беспроводным доступом к государственным информационным системам всех уровней, а также к сети «Интернет»;

создание условий для применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, под предлогом обеспечения равных доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимости‎от места их проживания.

Также в записке указывается на то, что проект приказа не подлежит предварительному обсуждению на заседании Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации и не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Текст Проекта открыт для общественного обсуждения до 25 января 2021 года.

В обсуждении нормативного акта могут приять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что стандарт «Цифровая школа» разработан в для реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», являющегося частью национального проекта «Образования». Срок окончания Федерального проекта — 31 декабря 2024 года.

Также ‎постановлением правительства Российской Федерации‎ от 07.12.2020 №2040 на территории Российской Федерации проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, начиная с 10 декабря 2020 года. Постановление обязывает Министерство просвещения РФ обеспечивать проведение оценки хода и промежуточных результатов эксперимента и представление соответствующих докладов в правительство Российской Федерации начиная с 1 апреля 2020 года (в дальнейшем один раз в полгода).

Читайте ранее в этом сюжете: Онлайн-обучение в детских технопарках Москвы прошли 40 тыс. школьников