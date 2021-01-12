Москва, 12 января 2021, 18:19 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 11 января 2021 года запущена процедура обсуждения текста проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерациии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении стандарта «Цифровая школа»».
В пояснительной записке кратко перечисляются основные положения проекта ведомственного акта, а именно:
- требования к оснащению государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего и (или) среднего профессионального образования беспроводным доступом к государственным информационным системам всех уровней, а также к сети «Интернет»;
- создание условий для применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, под предлогом обеспечения равных доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимостиот места их проживания.
Также в записке указывается на то, что проект приказа не подлежит предварительному обсуждению на заседании Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации и не подлежит оценке регулирующего воздействия.
Текст Проекта открыт для общественного обсуждения до 25 января 2021 года.
В обсуждении нормативного акта могут приять участие все граждане РФ после процедуры регистрации на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, что стандарт «Цифровая школа» разработан в для реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», являющегося частью национального проекта «Образования». Срок окончания Федерального проекта — 31 декабря 2024 года.
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