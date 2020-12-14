Владивосток, , 08:09 — REGNUM В Приморье в трёх муниципальных образованиях учителя до сих пор не получили доплат за классное руководство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов региона (ФППК).

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«В школах Владивостока и Черниговского района педагоги не получили доплаты за классное руководство в ноябре. В Чугуевском районе выплаты за ноябрь произвели частично», — пояснили в ФППК.

Напомним, федеральные выплаты в размере не менее пяти тысяч рублей положены учителям в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 педагогов из Алейска (Алтайский край) подписались под коллективным обращением, в котором говорится о существенном снижении заработной платы.