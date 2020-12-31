Минск, 31 декабря, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Всебелорусское народное собрание (ВНС) не уполномочено менять никакие конституционные нормы, заявил 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с представителями коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, а также с сотрудниками СМИ, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Белорусский лидер также добавил, что вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом, является нерешенным и это будет прописано в проекте конституции и «на референдуме вы будете решать».

«Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто!» — добавил он, отметив, что ВНС должно «очертить ориентиры» на последующие пять лет.

Лукашенко подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание не будет и не уполномочено менять конституционные нормы и основной закон республики.

«И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом», — добавил он.

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Напомним, в понедельник, 28 декабря, Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания, которое соберется в белорусской столице 11−12 февраля 2021 года. Участникам ВНС представят программу социально-экономического развития республики на 2021−2025 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2020 года в министерстве финансов Белоруссии сообщили о поступлении на счет ведомства первого транша российского кредита в размере $500 млн.

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