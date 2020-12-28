Минск, , 18:51 — REGNUM Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №492 о созыве VI «Всебелорусского народного собрания». Об этом по итогам состоявшегося в понедельник совещания в президентском дворце сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно указу, ВНС будет собрано 11−12 февраля 2021 года в Минске. На мероприятие соберут 2,7 тыс. участников. Так как процедура выдвижения в конституции и законах не прописана (о ВНС в них нет ни единого упоминания), то в президентской пресс-службе разъяснили, кто будет вещать от имени белорусского народа — выдвиженцы от районных и городских Советов депутатов, а также неких «самых крупных общественных объединений». Вероятно, речь о пропрезидентских и финансируемых из госбюджета «негосударственных» общественных организациях.

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На совещании по подготовке VI «Всебелорусского народного собрания» Лукашенко заявил, что на нём будут подведены итоги пятилетки. Участникам собрания представят программу социально-экономического развития Белоруссии на 2021−2025 годы, в том числе в условиях пандемии (опасность которой Лукашенко изначально приуменьшал).

«Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса — экономический и социально-политический — должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

По мнению Лукашенко, перед подготовкой ВНС в Белоруссии якобы «организован широкий общественный диалог». Он заявил: «Сегодня высказаться может каждый. Это и есть плюрализм мнений, необходимый для принятия правильных управленческих решений, выстраивания эффективного баланса между интересами государства и общества».

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