Минск, , 18:05 — REGNUM Минск получил первый транш государственного кредита от России в размере $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Белоруссии.

«30 декабря на счёт министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря правительство Росии одобрило соглашение с правительством Белоруссии о предоставлении Минску кредита в размере $1 млрд. Договорённость об этом была достигнута ранее на переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, кредит будет выдан Белоруссии двумя равными траншами в 2020 и 2021 году. В дополнение к этому Минск получит $500 млн из Евразийского фонда стабилизации и развития.