Минск, 22 декабря, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Из «чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений» Александр Лукашенко распорядился удовлетворить просьбу главы Католической церкви и рассмотреть возможность возвращения на родину белорусского католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича, вынужденного ожидать в Польше. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

(сс) Raviaka Ruslan Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич

Он назвал главу белорусских католических епископов «известной персоной» и использовать некие правовые механизмы» для предоставления возможности гражданину Белоруссии Тадеушу Кондрусевичу вернуться на родину. Правовые основания применённого к нему запрета въезд чиновник не пояснил.

При этом Макей указал на «ряд негативных моментов, связанных с этой персоной» — Тадеушем Кондрусевичем, а также личную просьбу главы РКЦ и повод — приближающееся Рождество. По словам министра, Лукашенко «с уважением относится к папеФранциску и восхищается его деятельностью».

Напомним, накануне вечером, 21 декабря было опубликовано обращение представителей белорусских религиозных лидеров и посла Ватикана с призывом к миру. Документ подписали Патриарший экзарх всея Белоруссии — митрополит Минский и Заславский Вениамин, председатель Мусульманского религиозного объединения в Белоруссии муфтий Абу-Бекир Шабанович, главный раввин Объединения иудейских религиозных общин Дойч Шнеер Заламан, а вместо главы белорусских католических епископов — апостольский нунций архиепископ Анте Йозич.

Читайте на эту тему: Лукашенко: Костёл вёл «антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду»