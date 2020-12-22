Минск, 22 декабря, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Александр Лукашенко не является «законно избранным лидером Белоруссии», а поддерживающие его режим физические и юридические лица попадают под санкции. Об этом говорится в одобренном Сенатом США законопроекте «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Документ известен также как «Акт о демократии в Белоруссии». Ранее он был одобрен нижней палатой парламента США, а теперь, как сообщает пресс-служба Сената, — верхней, и пойдёт на подпись президенту.

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Ранее власти США уже принимали такой документ, и на этот раз он изложен в новой редакции. Помимо традиционной критики состояния прав человека в постсоветской республике, включая права на свободу выражения мнений и вероисповедания, в законопроекте прямо прописано непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом по итогам белорусской президентской кампании 2020 года.

Документ предписывает Белому дому вести дела с оппозиционным «Координационным советом по трансферу власти в Белоруссии», формально сформированным в августе-сентябре по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Он также призывает власти Белоруссии освободить всех политзаключённых — включая мужа оппозиционерки Сергея Тихановского.

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Официальному Минску в американском законопроекте предложено провести новые выборы, причём не только президентские и с выполнением рекомендаций ОБСЕ. Белорусской прозападной оппозиции и её пропагандистским рупорам обещана помощь.

Законопроект подтвердил непризнание Вашингтоном учреждённого в 1999 году Союзного государства России и Белоруссии. Он «недвусмысленно заявляет, что политикой Соединённых Штатов является «не признавать любое включение Белоруссии в «Союзное государство» с Россией».

Тем не менее под санкции США за поддержку режима Лукашенко попадают чиновники России, Белоруссии и окружение Григория Рапоты из аппарата упомянутого СГ, в которое постсоветская республика якобы «инкорпорирована». Также под санкции попадают российские граждане, помогающие официальному Минску в его репрессивной политике.

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