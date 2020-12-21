Минск, , 19:00 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии считает лидеров оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» представителями «экстремистского формирования», пытавшегося незаконно завладеть властью в постсоветской республике. Об этом сказано в опубликованном вечером 21 декабря сообщении белорусской Генпрокуратуры.

Ранее на эту тему: «Координационный совет» в Белоруссии: с таким-то счастьем, и на свободе!

Там проинформировали, что «с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знака М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевского С. А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т. е. совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст.361−1 Уголовного кодекса». «При этом в отношении Леончика А. Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст. 61−2 Уголовного кодекса», — добавили в так называемой Генеральной прокуратуре Белоруссии.

Указанная статья 361 белорусского УК предусматривает ответственность за «призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности».

Генпрокуратура передала уголовные дела в центральный аппарат СК для организации предварительного расследования, где по поручению Генпрокуратуры возбуждено «уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст.357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем». «Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знаком М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевским С. А. и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка», — добавили в белорусском «правоохранительном» органе.

Также на эту тему: Провалившиеся «вожди» белорусского протеста пугают «российской оккупацией»