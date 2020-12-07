7 декабря 2020 | Время чтения 12 мин

Сергей Артёменко, , 17:14 — REGNUM Не прошло и полугода, как сбежавшая в Литву экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, призывавшая в начале августа протестующих манифестантов разойтись по домам, стала выступать от имени этих не разошедшихся. Литовские русофобы так резво рванули впереди паровоза, что уже и не знают, как величать содержанку. Сначала они провозгласили её «президентом Белоруссии», затем попытались отыграть до «лидера белорусского гражданского общества», а теперь не понимают, как выстраивать отношения с оставшимся в минском президентском дворце Александром Лукашенко.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальный Вильнюс не знает, что делать с «президентом Белоруссии», которая, по её словам, неплохо печёт котлеты, но явно не дружит с политическим лексиконом. Литовский бизнес в очередной раз убедился, что беда не приходит одна: к пандемии местные слуги народа добавили собственных ошибок, среди которых ярко выделилась ссора с одним из ключевых экономических партнёров.

Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции Urm.lt

Тихановская с подачи своих опекунов за весьма короткий промежуток времени умудрилась радикально испортить свой имидж. Во время предвыборной кампании она дистанцировалась от традиционной для оппонентов Лукашенко критики России. Благодаря этой мудрой тактике бессменно правящий с 1994 года старик по степени русофобии дал фору своему оппоненту тех лет Зенону Позняку. Всё это сыграло свою роль в настроениях как широких масс, так и элит.

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Вильнюсское сидение Тихановской 3 декабря ознаменовалось знаковыми событиями. ТГ-канал оппозиционерки сообщил: «Сегодня, 3 декабря, Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию в переходный период. В связи с этим советник Светланы Тихановской по международной политике Франак Вячорка в интервью рассказал о планах на это время. А политический советник Светланы Тихановской Александр Добровольский представил шесть возможных сценариев развития ситуации в Белоруссии. Эти сценарии описаны на сайте Светланы Тихановской».

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В интервью рупору Госдепа «Радио «Свобода» (СМИ — иноагент) откормленный за счёт американских налогоплательщиков внук бывшего спичрайтера ЦК Компартии БССР с важным видом пускал пыль в глаза слушателям того же радио, на котором он по блату трудоустроен. Вечёрко пытался влить свежую струю в банальности своего номинального лидера — Тихановской, которая неоднократно и безответственно заявляла о готовности нечто взять.

Франак Вячорка Franak

Не прошло и пяти минут интервью, как сбежавший в США местечковый русофобствующий диссидент безапелляционно заявил, характеризуя поствыборную ситуацию в Белоруссии: «Победителей нет. Однако есть легитимно сформированный орган, который признаётся внутри Белоруссии, который признаётся за границами Белоруссии как представитель белорусского народа — это Координационный совет и Светлана Тихановская».

Выходит, два органа — КС и персонально Тихановская. Вроде бы в нормальную советскую школу Вечёрко ходил, а такие проблемы с математикой.

«Именно эти две структуры представляют людей, которые сидят в тюрьмах, которые выходят на улицы и которые не поддерживают действующую власть. И которых теперь в Белоруссии большинство», — соврал внук коммунистического деда.

На самом деле упомянутая «улица» не передавала мандата на представительство своих интересов ни Тихановской, ни сформированному по её призыву (идея, видимо, не её) самочинному сборищу под названием «Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии». Можно ослепнуть, всматриваясь в плакаты пятый месяц выходящих под дубинки и водомёты манифестантов, но так и не увидеть фамилию красиво тусующейся «в верхах» Тихановской. Можно оглохнуть, вслушиваясь в речёвки манифестантов, но не услышать от «улицы» ни слова о Тихановской или КС.

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Улица — сама по себе, а самозванцы из КС и Тихановская со своим коконом лузеров и проходимцев — сами по себе. Это понятно почти всем. К слову, за всех арестантов Вечёрко-младший тоже зря одним махом расписался — спросить могут, причём строго.

Пикантности сюжету придаёт ещё один факт, в ноябре вызвавший большое бурление среди «змагаров»: член президиума КС писательница Светлана Алексиевич в интервью немецкому изданию Spiegel заявила (цитата по иноагенту «Настоящее время» — проекту других иноагентов США): «Координационного совета оппозиции больше не существует. Его члены находятся или находились за решеткой, были высланы из страны или были вынуждены уехать. Создан новый совет, имена членов которого в целях их защиты держатся в тайне. Обсуждения проходят посредством социальных сетей».

В той же публикации издание отметило, что находящаяся на лечении в Германии быстро спохватилась (вероятно, после соответствующего внушения окормляющих) и начала опровергать саму себя, заявив «Радио «Свобода», что немецкие журналисты её не так поняли.

«Это чушь, это вообще неправда, — возмущённо вещала Алексиевич. — В Координационный совет зачислено много новых людей, у него есть руководящий орган. Все наше движение продолжает работать. И были новые люди, как Богрецов (старший вице-президент EPAM Максим Богрецов). И другие люди заходят туда, но их имена не разглашаются».

В интервью Spiegel она также заметила, что «такое ощущение, что на Западе не понимают, что происходит в Белоруссии». Как же понять, если оппозиционеры и опровергают сами себя со скоростью известного фейкомёта из НАН Белоруссии — «батькиного эксперта» Петра Петровского?

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Одно дело изливать вербальный поток подобострастным корреспондентам националистических изданий, зная, что там совсем уж дичь не пропустят, а в остальном хорошо подправят. Совсем другое дело — германский «Шпигель», самое что ни на есть западное СМИ. Заметно, что Алексиевич ведёт себя с ним куда тише, чем с ИА REGNUM, которому, по её мнению, можно дать интервью, наговорить чуши и попытаться дать заднюю, а получив отказ — истерить, «запрещать», угрожать и далее по местечковому либеральному перечню.

Светлана Алексиевич Tomaz Silva Agência Brasil

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На самом деле германские журналисты прекрасно поняли Алексиевич. КС, действительно, в рассеянии — частью за решёткой и частью за границей. Генпрокуратура по требованию Лукашенко возбудила уголовное дело. КГБ, ОАЦ, СБП и другие белорусские спецслужбы выполнили всё, что от них требовалось. Всё предсказуемо и жёстко. Чувства репрессированных можно понять, а уж принимать ли — дело совести каждого.

Что точно непозволительно в этой полной драматизма ситуации — бессовестно врать, как Алексиевич и Вечёрко. Потому что ложь их ещё больше отвращает от политического участия честных и порядочных граждан Белоруссии, искренне желающих перемен к лучшему, а не как на Украине или в Литве. Именно они пятый месяц выходят на улицы, их убивают и пытают, их увольняют и отчисляют из вузов их детей, пока со ссылкой на них Алексиевич, Вечёрко, Латушко с его фейковым «Народным антикризисным управлением» и прочие грантососы несут западным обывателям какую-то пургу.

Публикация другого советника Тихановской произвела не менее удручающее впечатление. Добровольский представил шесть сценариев развития ситуации в Белоруссии, расширив и углубив фантазии на эту тему Вечёрко.

Биографии обоих фантазёров позволяют обоснованно усомниться в способности членов окружения Тихановской адекватно оценивать объективную реальность. И уж те более предлагать реальные стратегии, не говоря уж об их реализации. Иначе партия, которую некогда возглавлял Добровольский, была бы правящей, а Вечёрко со своим отцом, престарелым «змагаром» из БНФ, был бы как минимум министром без портфеля.

Начинается прогноз Добровольского порядочно и благолепно с банальной констатации кризиса с намёком на ленинское определение революционной ситуации. Дальше начинается перечисление сценариев с засовыванием в любую щель КС и Тихановской. Как будто за опекаемой западными спецслужбами домохозяйкой есть реально какая-то сила в виде то ли массовых и влиятельных общественных объединений (таковых в Белоруссии около 3 тысяч) или профсоюзов (25), или бизнес-структур (из ТОП-200), или вообще что-то, кроме узкого круга профессиональных бездельников, имитаторов, лузеров, демагогов и работающих на западного дядю аналитиков без опыта управления хотя бы маленьким заводиком хотя бы в провинции.

Среди описанных Добровольским сценариев — особенно замечательный под пятым номером: «Введение в Белоруссию российских военных и полицейских формирований». Автор политологической фантазии уверен, что воссоединение Белоруссии с Россией («инкорпорация») продлится «довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России». Естественно, никаких расчётов в подкрепление этой гипотезы не приводится и тотально игнорируется многовековой опыт пребывания Белоруссии в составе России. Правомерно предположить, что Российская империя и СССР приказали долго жить именно по той причине, на которую указал советник Тихановской.

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Этот сценарий, по мнению Добровольского, менее реалистичен, чем предыдущие — «новые выборы в результате переговоров»; «новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной»; «ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения»; «попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут». Шестой сценарий предполагает номенклатурный или военный переворот с, естественно, отстранением Лукашенко от власти.

Интервенция России, по версии Добровольского, выглядит не более реалистично, чем долгожданное и неоднократно предсказанное вторжение марсиан или польско-прибалтийской армии — таковую на днях внезапно обнаружил Лукашенко (Варшава и Вильнюс, возможно, не в курсе дел). Впрочем, и версия — не совсем Добровольского: задолго до публикации 3 декабря такой «прогноз» со ссылкой на «надёжные источники» вбрасывали соотечественники советника Тихановской из андеграундной плеяды местечковой русофобской братии. Она до сих пор гуляет по дворовым чатам вместе с такими же мифическими «российскими БТР» и российскими военнослужащими, якобы переодетыми в белорусскую форму.

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Однако и до них, за несколько лет до пророчества Добровольского подобные «сценарии» вовсю расписывали отнюдь не оппозиционеры, а самый что ни на есть официоз. Причём не на уровне пресс-конференций в далёком Риме, кулуарных «вбросов» на посольских приёмах или постов в соцсетях под левыми никами, а в центральной прессе, на научных мероприятиях, экспертных совещаниях. Особенно преуспели в этом Юрий Царик — бывший работник президентского Информационно-аналитического центра (ИАЦ), и Арсений Сивицкий, трудоустроенный вместе с Петровским и другими «батькиными экспертами» в Академию наук.

Тиражировались подобные сценарии и прогнозы (включая подробный подсчёт вагонов, внутри которых и должна была вторгнуться в Белоруссию российская оккупационная армия) весьма широко и не только в белорусских изданиях. Такие тезисы, как «главным объектом сдерживания в нашем регионе на сегодняшний день представляется Российская Федерация», при трактовке сдерживания как стратегии США применительно к СССР периода Холодной войны и констатации такой ситуации, когда «Белоруссия как будто выступает пассивным элементом сдерживания», посвящена статья Юрия Царика не где-нибудь, а в печатном органе администрации белорусского президента — газете «Советская Белоруссия» (недавно переименована в «СБ. Беларусь сегодня») аж в 2015 году.

Зенон Позняк Mariusz Kubik

Таким образом, в изложении своих измышлений на тему российской интервенции Добровольский не оригинален, вторичен и напрочь лишён художественного воображения. В мазохистском ожидании «русского Вани на танке» состарилась не одна икона лютого белорусского «змагарства». Впрочем, у оппозиционных корифеев есть достойные преемники — молодая макеевская поросль, которую ещё недавно считали будущим минского официоза.

При этом советник Тихановской мнит себя умнее экспертов ЕАБР, утверждая, что при воссоединении Белоруссии с Россией возможно «отключение от SWIFT».Он мнит себя умнее военных экспертов и многих других, утверждая реалистичность формирования некоего «движения сопротивления» с массовыми протестами и вооружёнными столкновениями. Напоминает мантры в духе «рушится Крымский мост».

Такое окружение у Светланы Тихановской, примеряющей на себя венец белорусского правителя переходного периода. С таким человеком встречаются первые лица Западной Европы, выставляя и себя на посмешище вместе с дамой из категории тех, о ком в белорусской деревне говорят «куды пхнi — туды и пхнецца».

Нынешняя трагедия Белоруссии в том, что от Лукашенко лично и его методов управления устали не только широкие массы населения, но и элиты, и внешние партнёры. При этом «последним диктатором Европы» постоянно создаётся ситуация, в рамках которой выбор возможен лишь между ним и другим дарованием примерно такого же уровня.

В данном случае создана ситуация ложного выбора между Лукашенко и Тихановской. Их команды отыгрывают один лукавый сценарий, расставляя лишь свои акценты. Всем остальным по умолчанию предлагается быть зрителями.