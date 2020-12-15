Президент РФ Владимир Путин 14 декабря примет участие в Социальном онлайн-форуме волонтёров, который проведёт «Единая Россия». На форуме обсудят региональные практики оказания волонтёрской помощи. Также на площадке форума запланирована встреча Владимира Путина с Дмитрием Медведевым. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:52 14.12.2020 Дмитрий Медведев подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от нашего государства чрезвычайных действий.

12:57 14.12.2020 Медведев: особое внимание нужно уделить наличию доступности продуктов питания и лекарственных средств.

13:01 14.12.2020 Нужно уделить дополнительное внимание привлечению волонтёров-медиков — Дмитрий Медведев.

13:04 14.12.2020 В Иркутской области медикам активно помогают автоволонтёры.

13:06 14.12.2020 Автоволонтёрами в Иркутской области стали даже главы и депутаты небольших поселений.

13:09 14.12.2020 Автоволонтёрство набирает обороты и в Краснодарском крае.

13:18 14.12.2020 Во время пандемии коронавируса врачам помогают предприниматели.

13:23 14.12.2020 Дмитрий Медведев на форуме. Цитата из трансляции. er.ru

13:28 14.12.2020 Волонтёр: Жители Волгограда с первых дней пандемии и ограничительных мер включились в работу. Волонтёры доставляли продуктовые наборы и лекарства тем, кто в этом нуждается.

13:32 14.12.2020 К работе форума присоединился президент РФ Владимир Путин.

13:33 14.12.2020 Путин — волонтёрам: «Ваша работа очень востребована».

13:36 14.12.2020 Смысл жизни в значительной степени состоит в том, чтобы совершать добрые поступки и получать удовольствие от этого. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия». Подробности в материале: Путин порассуждал о смысле жизни

13:37 14.12.2020 В Чувашии прибегли к помощи IT-технологий, чтобы упростить доставку лекарств.

13:39 14.12.2020 Доступная, своевременная и качественная помощь больным, а также поддержка врачей, которые в круглосуточном режиме борются с инфекцией, — эти темы сегодня особенно беспокоят людей, подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на открытии первого Социального онлайн-форума партии. Читайте также: Дмитрий Медведев назвал приоритеты волонтерской работы «Единой России»

13:43 14.12.2020 Президент России Владимир Путин во время социального онлайн-форума «Единой России». Цитата из трансляции. er.ru

13:45 14.12.2020 Владимир Путин: Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто нуждается в госпитализации, действительно попадали в стационары.

13:48 14.12.2020 На фоне пандемии коронавируса волонтёры «Единой России» активно включились в предоставлении помощи нуждающимся. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия». Подробности в материале: Путин: у «Единой России» появился повод провести аудит в своих рядах

13:52 14.12.2020 Сейчас в Башкирии работают более 2400 волонтёров-медиков.

13:55 14.12.2020 Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение депутата Госдумы от Чувашии Алены Аршиновой («Единая Россия») продлить действие 30-процентной скидки на оплату госпошлин и беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. Читайте подробнее: Путин поддержал «скидку» на пошлины при обращении через госуслуги

13:59 14.12.2020 На форуме прозвучала информация о том, что образовательный процесс во всех школах Алтайского края на сегодняшний день проходит в очном формате.

14:02 14.12.2020 Требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств можно было бы упростить, но не в ущерб качеству товаров. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия». Об этом: Путин допустил либерализацию требований к продаже лекарств в регионах

14:04 14.12.2020 Президент России Владимир Путин во время социального онлайн-форума «Единой России». Цитата из трансляции. er.ru.

14:06 14.12.2020 В Тюменской области у многих медиков, работающих в «красной зоне», по трое детей и больше.

14:08 14.12.2020 Владимир Путин на форуме волонтёров сообщил о том, что 14 декабря у него запланированы международные телефонные переговоры.

14:14 14.12.2020 В ходе трансляции социального онлайн-форума «Единой России», в котором принимает участие президент России Владимир Путин, председатель регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько рассказал, как в регионе помогают защитить от COVID-19 педагогов: «Считаем, что личный контакт преподавателя и ученика ничем не заменить, именно поэтому мы решили застраховать учителей за свой счет. Страховки получили 2973 педагога из 107 учреждений застрахованы», — пояснил Голобородько. Будет ли эта инициатива распространена на другие регионы — неизвестно. Но глава государства напомнил, что 70 процентов российских школ сейчас работают в нормальном режиме. Читайте подробнее: Алтай рассказал Путину, как помогает защитить от COVID-19 педагогов

14:14 14.12.2020 Страхование немедицинского персонала больниц от инфицирования коронавирусом является актуальной мерой на фоне пандемии. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия». Читайте подробнее: Путин обратил внимание на страхование немедицинского персонала больниц

14:17 14.12.2020 Медведев: «Ресурс волонтёрства нужно использовать по максимуму».

14:18 14.12.2020 Представители краснодарских волонтёрских организаций выступили на социальном онлайн-форуме «Единой России». В регионе активно работают автоволонтёры — сейчас по всей территории края медиков к пациентам развозят добровольцы на 150 автомобилях, в том числе 43 были приобретены специально, а остальное — личный транспорт самих добровольцев. Также за счет средств депутата в Сочи строится дополнительный КТ-кабинет — он может заработать уже до конца этого года.

14:19 14.12.2020 IT-компания из Чувашии разработала мобильное приложение для волонтёров, которые доставляют лекарства на дом. Сервис позволяет в онлайн-режиме видеть перечень заявок и отражает факт получения препаратов. Инициатива принадлежит волонтёрам партии «Единая Россия», проект реализовала IT-компания из Чебоксар. Об этом на Социальном онлайн-форуме «Единой России» рассказала депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алёна Аршинова. Читайте также: В Чувашии разработали специальное мобильное приложение для волонтеров

14:19 14.12.2020 В правительстве проанализируют предложение страховать учителей на случай заражения коронавирусом на работе. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия». Подробности в материале: Путин оценил идею страхования для учителей на фоне пандемии

14:27 14.12.2020 Дмитрий Медведев и Владимир Путин на форуме. Цитата из трансляции. er.ru

14:36 14.12.2020 Активная работа волонтёров «Единой России» в период пандемии способствует укреплению престижа партии. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия». Читайте подробнее: Путин поблагодарил волонтёров «Единой России» за поддержку престижа партии

14:40 14.12.2020 На «Единой России» лежит особая ответственность, и сейчас, в период пандемии, она завоёвывает доверие граждан своими мерами поддержки. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия». Подробности в материале: На «Единой России» лежит особая ответственность — Путин

14:45 14.12.2020 «Единая Россия» предлагает до 30 июня 2021 года продлить на полгода действие водительских прав с истекшим сроком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил первый замглавы Совфеда Андрей Турчак. Об этом: ЕР предлагает продлить срок действия водительских прав до 1 июля 2021 года

14:52 14.12.2020 Социальный онлайн-форум «Единой России». Цитата из трансляции. er.ru

14:59 14.12.2020 Вакцина от коронавирусной инфекции для проведения масштабной вакцинации на сегодняшний день доставлена во все российские регионы. Об этом 14 декабря сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе социального онлайн-форума партии «Единая Россия». Читайте также: Мурашко: вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы России

15:01 14.12.2020 Минцифры поддержало предложение «Единой России» по бесплатному получению цифровой подписи. «Это серьезный прорыв электронного документооборота», — отметил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев, выступая на первом Социальном онлайн-форуме «Единой России». Услуга может быть доступна с 2021 года.

15:13 14.12.2020 Волгоградский волонтёр на социальном онлайн-форуме «Единой России» рассказал, что сам перенёс заражение коронавирусом. В его семье уже есть маленький ребёнок, супруга беременна, так что за родственников он беспокоился больше, чем за себя. После выздоровления мужчина твёрдо решил стать волонтёром и помочь тем, кто помогал ему. На своём личном автомобиле теперь он развозит продукты и лекарства.

15:30 14.12.2020 Предприниматель из Старого Оскола Белгородской области Александр Мамонов изготовил партию переходников для подачи кислорода в больницу. Об этом он рассказал на социальном онлайн-форуме «Единой России». Оказалось, что медсёстры тратили дополнительное время на смену переходников для подачи кислорода в палате пациента. Бизнесмен попросил в ковид-госпитале эту деталь, на его предприятии инженеры сделали чертёж, изготовили партию быстросъёмных переходников и передали в окружную больницу.

15:43 14.12.2020 Социальный онлайн-форум «Единой России». Цитата из трансляции. Источник: er.ru

16:02 14.12.2020 Депутаты «Единой России» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о том, чтобы с 45 лет гражданин автоматически получал информацию о формировании пенсии на портале Госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. Подробности в материале: Законопроект о пенсионных новациях разработали в Госдуме

16:55 14.12.2020 Президент России Владимир Путин во время социального онлайн-форума «Единой России». Фото: kremlin.ru

17:54 14.12.2020 В Тюменской области помощь волонтёрского центра оказывается не только врачам, работающим в «красной зоне», но и их семьям. Об этом сообщил на социальном онлайн-форуме «Единой России» депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин. «Был проанализирован численный состав семей медиков. Порядка 25% тех, кто работает в «красной зоне», имеют многодетные семьи. Именно им было решено уделить особое внимание. До конца года через главных врачей медучреждений более 200 сладких подарков будет передано в такие семьи. В наборах дети найдут мандарины, традиционные сладости, конфеты», — доложил Алексей Салмин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские активисты из «Молодой Гвардии «Единой России» помогают делать уроки с детьми медиков из «красной зоны», а также участвуют вместе с другими волонтёрами в помощи людям, которые находятся на самоизоляции в рамках работы штаба #МыВместе. Читайте подробнее: Тюменские волонтёры помогают семьям тюменских медиков из «красной зоны»

17:56 14.12.2020 Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин сообщает о работе регионального волонтёрского центра. Фото пресс-службы тюменского отделения партии «Единая Россия».

02:57 В Приамурье памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотами от президента РФ Владимира Путина награждены десять волонтёров. До конца года благодарности получат 374 человека, которые бескорыстно оказывают помощь населению и медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Волонтёры Приамурья получили грамоты от президента РФ

03:42 И. о. секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов в ходе социального онлайн-форума партии предложил упразднить ряд мер, чтобы лекарственные препараты стали доступнее. На данный момент действие закона о дистанционной продаже лекарств затруднено из-за чрезмерных требований к аптекам. Подробности в материале: Требования к аптекам в РФ предложили упростить

07:06 Выступление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева на социальном онлайн-форуме «Единой России». Цитата из трансляции. Источник: er.ru