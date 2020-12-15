Путин на форуме волонтёров – все новости
Президент РФ Владимир Путин 14 декабря примет участие в Социальном онлайн-форуме волонтёров, который проведёт «Единая Россия».
На форуме обсудят региональные практики оказания волонтёрской помощи.
Также на площадке форума запланирована встреча Владимира Путина с Дмитрием Медведевым.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от нашего государства чрезвычайных действий.
Медведев: особое внимание нужно уделить наличию доступности продуктов питания и лекарственных средств.
Нужно уделить дополнительное внимание привлечению волонтёров-медиков — Дмитрий Медведев.
В Иркутской области медикам активно помогают автоволонтёры.
Автоволонтёрами в Иркутской области стали даже главы и депутаты небольших поселений.
Автоволонтёрство набирает обороты и в Краснодарском крае.
Во время пандемии коронавируса врачам помогают предприниматели.
Волонтёр: Жители Волгограда с первых дней пандемии и ограничительных мер включились в работу. Волонтёры доставляли продуктовые наборы и лекарства тем, кто в этом нуждается.
К работе форума присоединился президент РФ Владимир Путин.
Путин — волонтёрам: «Ваша работа очень востребована».
Смысл жизни в значительной степени состоит в том, чтобы совершать добрые поступки и получать удовольствие от этого. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».
Подробности в материале: Путин порассуждал о смысле жизни
В Чувашии прибегли к помощи IT-технологий, чтобы упростить доставку лекарств.
Доступная, своевременная и качественная помощь больным, а также поддержка врачей, которые в круглосуточном режиме борются с инфекцией, — эти темы сегодня особенно беспокоят людей, подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на открытии первого Социального онлайн-форума партии.
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Владимир Путин: Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто нуждается в госпитализации, действительно попадали в стационары.
На фоне пандемии коронавируса волонтёры «Единой России» активно включились в предоставлении помощи нуждающимся. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».
Подробности в материале: Путин: у «Единой России» появился повод провести аудит в своих рядах
Сейчас в Башкирии работают более 2400 волонтёров-медиков.
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение депутата Госдумы от Чувашии Алены Аршиновой («Единая Россия») продлить действие 30-процентной скидки на оплату госпошлин и беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
Читайте подробнее: Путин поддержал «скидку» на пошлины при обращении через госуслуги
На форуме прозвучала информация о том, что образовательный процесс во всех школах Алтайского края на сегодняшний день проходит в очном формате.
Требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств можно было бы упростить, но не в ущерб качеству товаров. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».
Об этом: Путин допустил либерализацию требований к продаже лекарств в регионах
В Тюменской области у многих медиков, работающих в «красной зоне», по трое детей и больше.
Владимир Путин на форуме волонтёров сообщил о том, что 14 декабря у него запланированы международные телефонные переговоры.
В ходе трансляции социального онлайн-форума «Единой России», в котором принимает участие президент России Владимир Путин, председатель регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько рассказал, как в регионе помогают защитить от COVID-19 педагогов:
«Считаем, что личный контакт преподавателя и ученика ничем не заменить, именно поэтому мы решили застраховать учителей за свой счет. Страховки получили 2973 педагога из 107 учреждений застрахованы», — пояснил Голобородько. Будет ли эта инициатива распространена на другие регионы — неизвестно. Но глава государства напомнил, что 70 процентов российских школ сейчас работают в нормальном режиме.
Читайте подробнее: Алтай рассказал Путину, как помогает защитить от COVID-19 педагогов
Страхование немедицинского персонала больниц от инфицирования коронавирусом является актуальной мерой на фоне пандемии. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».
Читайте подробнее: Путин обратил внимание на страхование немедицинского персонала больниц
Медведев: «Ресурс волонтёрства нужно использовать по максимуму».
Представители краснодарских волонтёрских организаций выступили на социальном онлайн-форуме «Единой России». В регионе активно работают автоволонтёры — сейчас по всей территории края медиков к пациентам развозят добровольцы на 150 автомобилях, в том числе 43 были приобретены специально, а остальное — личный транспорт самих добровольцев. Также за счет средств депутата в Сочи строится дополнительный КТ-кабинет — он может заработать уже до конца этого года.
IT-компания из Чувашии разработала мобильное приложение для волонтёров, которые доставляют лекарства на дом. Сервис позволяет в онлайн-режиме видеть перечень заявок и отражает факт получения препаратов. Инициатива принадлежит волонтёрам партии «Единая Россия», проект реализовала IT-компания из Чебоксар. Об этом на Социальном онлайн-форуме «Единой России» рассказала депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алёна Аршинова.
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В правительстве проанализируют предложение страховать учителей на случай заражения коронавирусом на работе. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».
Подробности в материале: Путин оценил идею страхования для учителей на фоне пандемии
Активная работа волонтёров «Единой России» в период пандемии способствует укреплению престижа партии. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».
Читайте подробнее: Путин поблагодарил волонтёров «Единой России» за поддержку престижа партии
На «Единой России» лежит особая ответственность, и сейчас, в период пандемии, она завоёвывает доверие граждан своими мерами поддержки. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума волонтеров партии «Единая Россия».
Подробности в материале: На «Единой России» лежит особая ответственность — Путин
«Единая Россия» предлагает до 30 июня 2021 года продлить на полгода действие водительских прав с истекшим сроком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил первый замглавы Совфеда Андрей Турчак.
Об этом: ЕР предлагает продлить срок действия водительских прав до 1 июля 2021 года
Вакцина от коронавирусной инфекции для проведения масштабной вакцинации на сегодняшний день доставлена во все российские регионы. Об этом 14 декабря сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе социального онлайн-форума партии «Единая Россия».
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Минцифры поддержало предложение «Единой России» по бесплатному получению цифровой подписи. «Это серьезный прорыв электронного документооборота», — отметил министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев, выступая на первом Социальном онлайн-форуме «Единой России». Услуга может быть доступна с 2021 года.
Волгоградский волонтёр на социальном онлайн-форуме «Единой России» рассказал, что сам перенёс заражение коронавирусом. В его семье уже есть маленький ребёнок, супруга беременна, так что за родственников он беспокоился больше, чем за себя. После выздоровления мужчина твёрдо решил стать волонтёром и помочь тем, кто помогал ему. На своём личном автомобиле теперь он развозит продукты и лекарства.
Предприниматель из Старого Оскола Белгородской области Александр Мамонов изготовил партию переходников для подачи кислорода в больницу. Об этом он рассказал на социальном онлайн-форуме «Единой России». Оказалось, что медсёстры тратили дополнительное время на смену переходников для подачи кислорода в палате пациента. Бизнесмен попросил в ковид-госпитале эту деталь, на его предприятии инженеры сделали чертёж, изготовили партию быстросъёмных переходников и передали в окружную больницу.
Депутаты «Единой России» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о том, чтобы с 45 лет гражданин автоматически получал информацию о формировании пенсии на портале Госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
Подробности в материале: Законопроект о пенсионных новациях разработали в Госдуме
В Тюменской области помощь волонтёрского центра оказывается не только врачам, работающим в «красной зоне», но и их семьям. Об этом сообщил на социальном онлайн-форуме «Единой России» депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.
«Был проанализирован численный состав семей медиков. Порядка 25% тех, кто работает в «красной зоне», имеют многодетные семьи. Именно им было решено уделить особое внимание. До конца года через главных врачей медучреждений более 200 сладких подарков будет передано в такие семьи. В наборах дети найдут мандарины, традиционные сладости, конфеты», — доложил Алексей Салмин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские активисты из «Молодой Гвардии «Единой России» помогают делать уроки с детьми медиков из «красной зоны», а также участвуют вместе с другими волонтёрами в помощи людям, которые находятся на самоизоляции в рамках работы штаба #МыВместе.
Читайте подробнее: Тюменские волонтёры помогают семьям тюменских медиков из «красной зоны»
Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин сообщает о работе регионального волонтёрского центра.
Фото пресс-службы тюменского отделения партии «Единая Россия».
В Приамурье памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотами от президента РФ Владимира Путина награждены десять волонтёров. До конца года благодарности получат 374 человека, которые бескорыстно оказывают помощь населению и медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Волонтёры Приамурья получили грамоты от президента РФ
И. о. секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов в ходе социального онлайн-форума партии предложил упразднить ряд мер, чтобы лекарственные препараты стали доступнее. На данный момент действие закона о дистанционной продаже лекарств затруднено из-за чрезмерных требований к аптекам.
Подробности в материале: Требования к аптекам в РФ предложили упростить
Глава Якутии Айсен Николаев и волонтёры республики активно участвовали в социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия».
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