Москва, , 14:57 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции для проведения масштабной вакцинации на сегодняшний день доставлена во все российские регионы. Об этом 14 декабря сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе социального онлайн-форума партии «Единая Россия».

Вакцина от коронавируса Gov39.ru

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"Партии вакцины для масштабной вакцинации сегодня доставлены во все регионы России», — заявил глава российского Минздрава.

Также он отметил, что, таким образом, поручение президента России Владимира Путина выполнено, и добавил, что вакцина является тем путем, которым необходимо идти, чтобы «прервать череду распространения заболевания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что контроль за ношением защитных масок на борту самолётов усилила авиационная компания «Аэрофлот».