Москва, 14 декабря 2020, 14:16 — REGNUM IT-компания из Чувашии разработала мобильное приложение для волонтеров, которые доставляют лекарства на дом. Сервис позволяет в онлайн-режиме видеть перечень заявок и отражает факт получения препаратов. Инициатива принадлежит волонтерам партии «Единая Россия», проект реализовала IT-компания из Чебоксар. Об этом на Социальном онлайн-форуме «Единой России» рассказала депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алёна Аршинова.
По словам гендиректора IT-компании Владимира Лидермана, разработанное приложение работает просто: при выписке лекарства на нем печатается QR-код, в котором содержится адрес доставки и телефон пациента. Когда волонтер приступает к доставке, он сканирует код и в его мобильном телефоне появляется задание.
В свою очередь, Алена Аршинова рассказала, что в Чувашии волонтерские центры не останавливали работу с марта текущего года. Всего их в регионе — 26. В добровольческую деятельность вовлечено свыше тысячи человек, более 600 из них — депутаты «Единой России» разного уровня. Активисты обеспечивают продуктовыми наборами медиков в ковидных госпиталях, собирают и передают наборы для творчества детям, находящимся на стационарном лечении, помогают транспортом медицинским учреждениям.
В целом по стране волонтерские центры уже доставили на дом более 230 тысяч наборов лекарств. Около половины из них переданы заявителям непосредственно в день обращения.
Напомним, в понедельник, 14 декабря «Единая Россия» проводит первый Социальный онлайн-форум. В нем участвует Президент Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, волонтеры. В ходе форума обсуждаются возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Также речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.
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