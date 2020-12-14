Москва, , 14:16 — REGNUM IT-компания из Чувашии разработала мобильное приложение для волонтеров, которые доставляют лекарства на дом. Сервис позволяет в онлайн-режиме видеть перечень заявок и отражает факт получения препаратов. Инициатива принадлежит волонтерам партии «Единая Россия», проект реализовала IT-компания из Чебоксар. Об этом на Социальном онлайн-форуме «Единой России» рассказала депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алёна Аршинова.

«Сегодня в Чувашии более 2,5 тысяч подтвержденных диагнозов ковид, более 80% — это амбулаторные больные. Первая партия лекарств для них поступила 20 ноября. И появилась необходимость оперативно их развезти. В день нужно было доставлять до 600 препаратов, сейчас в среднем — по 130. В своей работе волонтеры столкнулись с определенными трудностями, поскольку нужно было подтверждать факт получения доставки», — рассказала парламентарий.

По словам гендиректора IT-компании Владимира Лидермана, разработанное приложение работает просто: при выписке лекарства на нем печатается QR-код, в котором содержится адрес доставки и телефон пациента. Когда волонтер приступает к доставке, он сканирует код и в его мобильном телефоне появляется задание.

«При доставке волонтер делает фото пакета с лекарствами и вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер. Все распределители лекарств в режиме реального времени видят на карте, где находится волонтер, а также отчет об исполнении каждого задания. Это позволяет полностью контролировать работу волонтеров», — рассказал Владимир Лидерман.

В свою очередь, Алена Аршинова рассказала, что в Чувашии волонтерские центры не останавливали работу с марта текущего года. Всего их в регионе — 26. В добровольческую деятельность вовлечено свыше тысячи человек, более 600 из них — депутаты «Единой России» разного уровня. Активисты обеспечивают продуктовыми наборами медиков в ковидных госпиталях, собирают и передают наборы для творчества детям, находящимся на стационарном лечении, помогают транспортом медицинским учреждениям.

В целом по стране волонтерские центры уже доставили на дом более 230 тысяч наборов лекарств. Около половины из них переданы заявителям непосредственно в день обращения.

Напомним, в понедельник, 14 декабря «Единая Россия» проводит первый Социальный онлайн-форум. В нем участвует Президент Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти, волонтеры. В ходе форума обсуждаются возможности и перспективы развития добровольческой деятельности. Также речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса.

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