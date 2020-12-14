Москва, , 13:36 — REGNUM Доступная, своевременная и качественная помощь больным, а также поддержка врачей, которые в круглосуточном режиме борются с инфекцией, — эти темы сегодня особенно беспокоят людей, подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на открытии первого Социального онлайн-форума партии. Он проходит в понедельник, 14 декабря, на площадке «Единой России».

Дмитрий Медведев обозначил приоритеты работы волонтерских центров партии. В первую очередь, необходимо активно развивать автоволонтерство. «Прежде всего речь идет о перевозке врачей, которые должны посетить как можно большее количество пациентов. А также — о доставке в медучреждения больных, которым не требуется использование машин скорой помощи», — отметил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что важно улучшать уже развернутую систему доставки питания медработникам и продолжать обеспечивать лекарствами тех, кто проходит лечение от коронавируса на дому.

Отдельно, по словам Дмитрия Медведева, волонтеры должны помогать колл-центрам системы единого телефонного номера 122.

Особенно важно организовать всестороннюю помощь семьям медицинских работников, которые трудятся в «красной зоне». Это может быть присмотр за детьми или доставка необходимых товаров их пожилым родственникам.

Отдельное внимание Дмитрий Медведев поручил уделить развертыванию сети волонтеров-медиков. В первую очередь, это касается учащихся и студентов медицинских образовательных учреждений. Они могли бы работать в регистратурах, оказывать начальную или вспомогательную помощь, уточнил Председатель партии.

Ряд предложений Дмитрию Медведеву озвучили сами волонтеры — до начала форума Председатель «Единой России» встретился с некоторыми из них. В их числе — доброволец Андрей Гимбатов из Волгоградской области, который не только на личном транспорте развозит продукты и доставляет врачей на вызовы, но и помог обустроить комнату отдыха для врачей в одном из инфекционных госпиталей. Студент Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Николай Куликов спасал жизни больных коронавирусом в госпитале, а волонтер Антон Хайлов ухаживал за могилами ветеранов Великой Отечественной войны по просьбам родственников.

Напомним, с начала пандемии «Единая Россия» развернула во всех регионах волонтерские центры. Добровольцы помогают гражданам с доставкой лекарств и продуктов, решением бытовых вопросов, а медикам — с посещением пациентов на дому, горячим питанием, выполнением работы, не требующей специального образования. Сейчас в волонтерских центрах работают более 80 тысяч добровольцев.

Читайте также: Открылся Социальный онлайн-форум «Единой России»