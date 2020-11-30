Астана, 30 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Ермек Тайчибеков — не первый прорусски ориентированный общественный деятель, который пострадал в Казахстане за свои убеждения — в 1990-е годы лидер Рабочего движения Казахстана Мадэл Исмаилов тоже оказался в тюрьме как политзаключенный. Об этом ИА REGNUM рассказал член правления организации «Украинцы России» Петр Коломец.

Напомним, что пророссийский блогер Ермек Тайчибеков, известный своими высказываниями о дискриминации русскоязычного населения страны, был задержан в конце сентября в Алма-Ате. Он подозревается в разжигании межнациональной розни.

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«Ермек Тайчибеков в своих выступлениях говорит — да, я мусульманин, я по происхождению казах. Но я прорусски настроен и не вижу существования Казахстана вне России. Это его принципиальная позиция, из-за которой он уже отсидел один срок», — сказал Коломец.

По словам эксперта, сейчас в Казахстане представители русской и корейской диаспор выступают за то, чтобы им предоставили по закону право именовать себя казахами. Главным носителем такой идеи является представитель корейской диаспоры в Казахстане, который к тому же выступает за то, чтобы русский язык потерял статус языка межнационального общения, рассказал Коломец. «Тем не менее, казахи-националисты против этого. У них есть термин «нечистый казах», — добавил эксперт.

«Официальный Казахстан против всего русского, а Тайчибеков, к сожалению, один на этом поле, выжженном властями Казахстана. Сейчас он под большим давлением там и в полной неизвестности здесь. Естественно, было бы хорошо, если бы эта полная информационная блокада была прорвана хотя бы с российской стороны. Хорошо будет, если в СМИ появится информация, что есть такие люди, которые находятся на стороне России и которые поэтому для нее очень ценны. Тайчибеков по второму разу страдает за свои убеждения, он настоящий политический заключенный. При этом если первый срок, условно говоря, легкий, то сейчас Тайчибеков считается уже рецидивистом. Это уже другая история — никаких условно-досрочных. Если мы из России окажем ему хоть какую-то поддержку, юриста наймем, например, это уже будет ему в помощь», — полагает Коломец.

По мнению эксперта, нужно добиваться того, чтобы случай Ермека Тайчибекова заинтересовал международные правозащитные организации.

«А самым лучшим вариантом было бы, если бы мы сами создали такие международные правозащитные организации. Это могло бы быть рычагом давления на нынешнюю власть Казахстана. Хоть она и культурно выглядит, и МГИМО заканчивала, это никак не извиняет нынешнего президента. Если мы это не сделаем, то покажем, что нам безразлично, что будет с людьми, которые защищают наши интересы на постсоветском пространстве», — резюмировал Петр Коломец.

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