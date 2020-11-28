Нур-Султан, , 22:47 — REGNUM О том, что в Казахстане происходят те же процессы, связанные с эскалацией системной русофобии, что и в других странах постсоветского пространства, даже в тех, которые Россия именует союзниками, наглядно свидетельствует арест и уголовное преследование пророссийского блогера и правозащитника Ермека Тайчибекова. Об этом ИА REGNUM заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Напомним, что 42-летний блогер Ермек Тайчибеков, известный своими высказываниями о дискриминации русского населения страны, был задержан в конце сентября в Алма-Ате.

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«Слово «союзники» здесь было бы уместнее поместить в кавычки. Дело в том, что все эти страны строят этнократические режимы по одному и тому же образцу. Разница только в том, что в Латвии титульной нацией считаются латыши, а в Казахстане — казахи. Естественно, что все, кто не укладываются в логику этих этнократий, подвергаются репрессиям», — заявил Безпалько.

По словам эксперта, в Казахстане под ударом оказался давний симпатизант России Ермек Тайчибеков. В данной ситуации все русофильские организации правозащитного характера могли бы помочь Тайчибекову, который второй раз попадает в заключение, тем, что начали бы писать о нем в средствах массовой информации, требуя его освобождения, считает Безпалько.

«Людей надо информировать о том, что есть такой человек, который страдает за симпатию к России, и что он фактически является политическим заключенным. За исключением нескольких телеграм-каналов и соцсетей практически нигде не пишут о его аресте. Это очень печально и напоминает дело авторов ИА REGNUM в Белоруссии. Людей арестовали и подвергли репрессиям исключительно за то, что они критиковали русофобские реалии режима Лукашенко. О деле журналистов ИА REGNUM сегодня знают почти все. А о Тайчибекове, к сожалению, нет. Поэтому, чтобы не ждать несколько лет, я думаю, надо уже сейчас начинать информационную кампанию в поддержку Ермека Тайчибекова», — резюмировал Богдан Безпалько.